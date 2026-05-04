Когда банки США начнут учитывать биткоин в балансе?

Morgan Stanley запустила первый банковский ETP на биткоин, но массовое внедрение криптоактивов в балансы банков займёт годы, считают в компании.

Клиенты Morgan Stanley уже могут инвестировать в биткоин через банковский ETP, но для полноценного учёта криптоактивов в балансах финансовых институтов потребуется время. По оценкам аналитика Эми Ольденбург, регуляторы и банковские системы США пока не готовы к такому шагу.

Кто, сколько, когда

Morgan Stanley стала первым крупным банком США, запустившим биржевой торгуемый продукт (ETP) на биткоин в мае 2026 года. Продукт доступен клиентам с капиталом от $2 млн. В первые недели объём инвестиций через ETP превысил $50 млн.

Как это работает технически

Банковский ETP на биткоин — это структурированный продукт, который отслеживает цену BTC через фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME). Инвесторы получают доступ к криптовалюте без необходимости самостоятельно хранить приватные ключи или взаимодействовать с криптобиржами.

Реакция конкурентов

После запуска Morgan Stanley аналогичные продукты начали разрабатывать JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Однако регуляторы пока не дали зелёный свет на включение биткоина в банковские балансы, что ограничивает масштабирование таких решений.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов банковские ETP на биткоин пока недоступны из-за санкций и ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако развитие институциональных продуктов в США может косвенно повлиять на курс BTC, который российские майнеры конвертируют в рубли по текущему курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

В редакции MinerWorld отмечают, что массовое внедрение банковских ETP на биткоин может увеличить ежедневный объём торгов BTC на 10-15% в течение следующих двух лет.