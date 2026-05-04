Северная Корея отвергла обвинения США в причастности к криптокражам, назвав их «абсурдной клеветой». По данным аналитиков, общий объём криптоактивов, украденных хакерами, связанными с КНДР, превысил $6 млрд по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Хронология событий

Впервые о причастности северокорейских хакеров к криптокражам заговорили в 2017 году после атаки на биржу Bithumb. С тех пор группировка Lazarus, связанная с КНДР, стала одним из самых активных участников киберпреступлений в криптоиндустрии. В 2022 году хакеры похитили $1,7 млрд, что стало рекордом за всё время.

Ключевые цифры и метрики

$6 млрд — общий объём криптокраж, приписываемых КНДР с 2017 года

$1,7 млрд — рекордная сумма, украденная в 2022 году

90-95 ₽ за $1 — курс ЦБ РФ на момент публикации

Что говорят участники рынка

«Обвинения США — это абсурдная клевета, распространяемая рептильными СМИ», — заявил представитель МИД КНДР. В то же время аналитики Chainalysis подтверждают, что большая часть криптокраж в последние годы связана с группировкой Lazarus.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов ситуация с криптокражами имеет прямое влияние. По данным ФНС РФ, легализация криптоактивов через реестр майнеров позволяет отслеживать транзакции и снижать риски. В редакции MinerWorld отмечают, что рост киберпреступности может привести к ужесточению регулирования в РФ, включая налогообложение криптоопераций по ставке НДФЛ 13%/15%.

Кроме того, развитие майнинговой инфраструктуры в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, требует усиления мер кибербезопасности. Средний промышленный тариф в этих регионах составляет 3-5 ₽/кВт·ч, что делает их привлекательными для криптопреступников.