Кандидат на пост главы ФРС Кевин Уорш на слушаниях в Сенате заявил о своей независимости от политического давления, несмотря на поддержку Дональда Трампа. Обсуждались также его взгляды на криптовалюты и CBDC.

Уорш настаивает на независимости ФРС

Кевин Уорш, выдвинутый Дональдом Трампом на должность председателя Федеральной резервной системы США, на недавних слушаниях в Сенате категорически отверг обвинения в том, что он является «марионеткой» президента. В ходе заседания банковского комитета Сената Уорш подчеркнул свою приверженность принципам независимости монетарной политики. «Разработчики монетарной политики должны действовать в интересах нации», — заявил он, добавив, что намерен обеспечить строго независимое проведение монетарной политики.

Эта позиция Уорша прозвучала на фоне беспрецедентных попыток Дональда Трампа повлиять на решения ФРС, включая публичные призывы к снижению процентных ставок и критику в адрес действующего председателя Джерома Пауэлла. Более того, Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Пауэлла по обвинению в ложных заявлениях о перерасходе средств при строительстве штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне. Пауэлл назвал это расследование политически мотивированным давлением с целью принудить его к снижению ставок, хотя Трамп отрицает свою причастность к инициированию расследования.

Сенатор Элизабет Уоррен, ведущий демократ в банковском комитете, выразила опасения по поводу независимости ФРС, цитируя слова Трампа: «Любой, кто со мной не согласен, никогда не станет председателем ФРС». Она также указала на заявления Трампа о том, что процентные ставки снизятся, «когда Кевин придет», что, по ее мнению, подтверждает статус Уорша как «марионетки» президента.

Контекст и реакция рынка

Давление со стороны президента привело к необычному расколу даже среди республиканцев. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис заявил, что не поддержит кандидатуру Уорша, пока не будет прекращено расследование в отношении Пауэлла. Тиллис высоко оценил квалификацию Уорша, но подчеркнул, что для его поддержки необходимо устранить политическую подоплеку.

Сенаторы от обеих партий активно расспрашивали Уорша о его приверженности независимости ФРС. Эти вопросы были вызваны не только желанием Трампа иметь более лояльного председателя, но и собственными заявлениями Уорша за последний год о необходимости снижения процентных ставок. Некоторые сенаторы хотели выяснить, не повлиял ли Трамп на публично выраженное мнение Уорша по этому вопросу. Уорш заверил, что президент никогда не просил его заранее определять, фиксировать или принимать решения по процентным ставкам, и он никогда бы на это не согласился.

Уорш также подтвердил свое стремление к «изменению режима политики, гораздо более ориентированного на процентные ставки», нежели на количественное смягчение. Со времен Великой рецессии ФРС приобрела казначейские облигации США на триллионы долларов, наводнив экономику наличными. Эта политика, известная как количественное смягчение, стимулировала экономику, но, по мнению критиков, также способствовала инфляции. Уорш заявил о своем желании значительно сократить баланс ФРС, но заверил сенаторов, что любое сокращение будет проводиться крайне осторожно и обдуманно, чтобы избежать потрясений на финансовых рынках.

Криптовалюты и CBDC: позиция Уорша

В ходе слушаний Кевин Уорш также высказал свое мнение по вопросам, касающимся криптовалют и искусственного интеллекта. Сенатор Синтия Ламмис, известная сторонница криптоиндустрии в Конгрессе, спросила, должны ли цифровые активы быть интегрированы в финансовую систему США. Уорш ответил утвердительно, заявив, что «цифровые активы уже являются частью нашей индустрии финансовых услуг в Соединенных Штатах».

Кроме того, Уорш подтвердил свое несогласие с введением цифровых валют центральных банков (CBDC). Он заявил, что не будет рассматривать возможность выпуска CBDC, если такое решение будет находиться «в компетенции председателя Федеральной резервной системы». Это заявление может быть воспринято криптосообществом как позитивный сигнал, поскольку многие участники рынка опасаются, что CBDC могут подорвать конфиденциальность и децентрализацию.

Кевин Уорш, в прошлом преподаватель Стэнфордской высшей школы бизнеса и член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 2006 по 2011 год, получил положительную оценку от многих представителей криптоиндустрии. Например, известный бизнесмен и евангелист биткоина Майкл Сэйлор предсказал, что Уорш, в случае утверждения, станет «первым про-биткоин председателем Федеральной резервной системы».

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ потенциальное назначение Кевина Уорша на пост главы ФРС может иметь косвенные, но значимые последствия. Его позиция по снижению процентных ставок и сокращению баланса ФРС может привести к ослаблению доллара США, что, в свою очередь, традиционно благоприятно для цен на биткоин и другие криптовалюты. Уорш, будучи сторонником интеграции цифровых активов в финансовую систему, может способствовать созданию более благоприятной регуляторной среды для криптовалют в США, что положительно скажется на глобальном крипторынке. Отказ от идеи CBDC также может быть воспринят как фактор, поддерживающий децентрализованные криптовалюты. Однако важно помнить, что любые изменения в монетарной политике ФРС происходят не мгновенно и зависят от множества экономических факторов.