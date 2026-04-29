Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) объявил о нелегальной деятельности OKX, HTX, Bitget и MEXC в Казахстане, что может повлиять на майнеров и инвесторов из РФ.

Более 200 миллионов долларов США в эквиваленте могут оказаться под угрозой для пользователей четырёх крупных криптовалютных бирж — OKX, HTX (ранее Huobi), Bitget и MEXC — после того, как Комитет Международного финансового центра Астаны по регулированию финансовых услуг (AFSA) официально заявил о незаконности их деятельности на территории Казахстана. Это решение затрагивает значительную часть крипторынка, учитывая объёмы торгов и количество пользователей этих платформ.

Хронология событий

В начале мая 2024 года AFSA, являющийся регулятором финансовой деятельности в рамках МФЦА, выпустил официальное предупреждение. В нём было указано, что OKX, HTX, Bitget и MEXC не имеют необходимых лицензий для осуществления деятельности по обмену цифровых активов, предоставлению кастодиальных услуг или управлению инвестициями в криптовалюты на территории Казахстана. Это заявление стало результатом плановой проверки соответствия деятельности криптобирж местному законодательству.

Ранее, в 2022 году, Казахстан ужесточил регулирование криптоиндустрии, стремясь создать прозрачную и контролируемую среду для цифровых активов. В частности, были введены требования по обязательному лицензированию для всех операторов криптобирж, желающих работать в стране. Это было частью более широкой стратегии по привлечению иностранных инвестиций в сектор, но при строгом соблюдении правил. Например, Binance получила лицензию AFSA в октябре 2022 года, что позволило ей легально работать в стране. В мае 2023 года аналогичную лицензию получила биржа Bybit. Отсутствие подобных разрешений у упомянутых четырёх платформ и стало причиной текущего предупреждения.

Ключевые цифры и метрики

Объём торгов на этих четырёх биржах составляет значительную долю мирового крипторынка. Например, суточный объём торгов на OKX регулярно превышает 10 миллиардов долларов США, а на HTX — около 2 миллиардов долларов США. Bitget и MEXC также демонстрируют миллиардные обороты. Суммарно эти платформы обслуживают десятки миллионов пользователей по всему миру. По данным CoinMarketCap, на момент публикации, совокупный суточный объём торгов на этих четырёх биржах превышает 20 миллиардов долларов США, что подчёркивает масштаб потенциальных рисков для пользователей.

Для сравнения, в мае 2022 года, когда Казахстан только начинал активно лицензировать криптобиржи, общий объём торгов на всех легальных платформах в стране был значительно ниже. Решение AFSA подчёркивает стремление регулятора к контролю над финансовыми потоками, особенно в контексте борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), что соответствует международным стандартам FATF.

Что говорят участники рынка

«Мы призываем всех пользователей проявлять бдительность и использовать только лицензированные платформы».

— заявил представитель AFSA в официальном пресс-релизе. Это подчёркивает позицию регулятора, направленную на защиту инвесторов и обеспечение финансовой стабильности. Представители упомянутых бирж пока не дали официальных комментариев относительно предупреждения AFSA. В прошлом, подобные ситуации приводили к тому, что биржи либо проходили процедуру лицензирования, либо прекращали работу в юрисдикции. Например, в 2021 году несколько крупных бирж столкнулись с аналогичными проблемами в других странах, что вынудило их либо адаптироваться к местным требованиям, либо уйти с рынка.

Российский угол

Для российских майнеров и инвесторов ситуация в Казахстане имеет прямое значение. Казахстан является одним из крупнейших центров промышленного майнинга в мире, и многие российские компании, особенно из регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, имеют там партнёров или собственные мощности. Промышленные тарифы на электроэнергию в Казахстане, как и в упомянутых регионах РФ, находятся в диапазоне 3-5 ₽/кВт·ч, что делает майнинг экономически выгодным. Российские майнеры часто используют международные криптобиржи для конвертации добытых биткоинов в фиатные валюты или другие криптоактивы. Если по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, то даже небольшие комиссии на крупных объёмах становятся существенными.

Ограничения на работу бирж могут усложнить вывод средств и торговлю для тех, кто оперирует из Казахстана или использует эти платформы для расчётов. Это также может повлиять на доступность ликвидности и усложнить соблюдение требований 115-ФЗ для российских пользователей, поскольку нелицензированные платформы могут не предоставлять необходимую отчётность. Наш рыночный анализ показывает, что российские майнеры всё чаще предпочитают использовать лицензированные площадки или прямые OTC-сделки для минимизации рисков, связанных с регуляторными изменениями.

Кроме того, в России активно развивается собственное регулирование майнинга, включая реестр майнеров ФНС и обсуждение лимитов Минэнерго по майнингу в южных регионах. Ситуация в Казахстане служит примером того, как регуляторные меры могут быстро изменить ландшафт крипторынка, что требует от российских участников постоянного мониторинга и адаптации к новым условиям.