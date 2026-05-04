Вчера ночью Tetra Trust объявила о запуске стейблкоина CADD, разработанного для круглосуточных трансграничных расчётов и мгновенных корпоративных платежей. Среди ключевых инвесторов проекта — Национальный банк Канады и платформа электронной коммерции Shopify.

Что зафиксировано

CADD представляет собой стейблкоин, привязанный к канадскому доллару. Основная цель токена — заменить устаревшие пакетные системы обработки платежей на современное решение для институциональных клиентов. Новый инструмент позволит проводить трансграничные переводы 24/7, управлять корпоративными казначействами в реальном времени и упростить взаимодействие с финтех-платформами.

Причины

Создание CADD обусловлено растущим спросом на цифровые активы среди институциональных инвесторов. По данным Tetra Trust, традиционные банковские системы не справляются с потребностями современных корпораций в скорости и доступности платежей. Новый стейблкоин призван устранить эти ограничения.

Цифры и метрики

Объём инвестиций в проект не раскрывается, но Tetra Trust уже привлекла более $50 млн в предыдущих раундах финансирования.

CADD будет доступен для использования уже в третьем квартале 2024 года.

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стоимость канадского доллара составляет примерно 70 ₽.

Что будет дальше

Tetra Trust планирует расширить функциональность CADD, добавив поддержку смарт-контрактов и интеграцию с другими блокчейн-сетями. В перспективе токен может стать ключевым инструментом для международных расчётов между Канадой и её торговыми партнёрами.

Уроки для российского майнера

Для российских майнеров запуск CADD может стать сигналом к изучению новых возможностей для интеграции стейблкоинов в свои операции. В Хакасии, где средний промышленный тариф на электроэнергию составляет 3-5 ₽/кВт·ч, использование цифровых активов для международных расчётов может снизить издержки на валютные операции. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные проекты усиливают конкуренцию на рынке стейблкоинов, что может привести к снижению комиссий и улучшению условий для майнеров.