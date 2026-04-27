Канадский парламент поддержал запрет на криптопожертвования в избирательных кампаниях

Канадский законопроект C-25, известный как «Закон о сильных и свободных выборах» (Strong and Free Elections Act), успешно прошел второе чтение в Палате общин. Этот документ, среди прочего, предусматривает полный запрет на использование криптовалют для финансирования политических кампаний и пожертвований. После одобрения во втором чтении законопроект направлен на рассмотрение в профильный комитет, где будут обсуждаться его детали и возможные поправки.

Примечательно, что инициатива получила поддержку, в том числе, от представителей Консервативной партии. Хотя консерваторы выразили некоторые вопросы и опасения относительно предложенного запрета на биткоин и другие цифровые активы в качестве избирательных взносов, они не стали активно препятствовать его продвижению. Это указывает на широкий консенсус среди политических сил Канады относительно необходимости регулирования сферы криптопожертвований, что может быть связано с опасениями по поводу прозрачности и потенциального иностранного влияния.

Законопроект C-25 является частью более широких усилий по модернизации избирательного законодательства Канады. Его положения направлены на повышение прозрачности финансирования политических партий и кандидатов, а также на предотвращение возможных злоупотреблений. Запрет на криптопожертвования рассматривается как мера предосторожности в условиях растущей популярности цифровых активов и их потенциальной анонимности, что может усложнить отслеживание источников финансирования.

В случае окончательного принятия законопроекта, Канада присоединится к ряду стран, которые уже ввели или рассматривают ограничения на использование криптовалют в политическом финансировании. Это решение отражает глобальную тенденцию к ужесточению регулирования криптоактивов, особенно в тех областях, где они могут влиять на национальную безопасность или целостность демократических процессов.

Что это значит для читателей из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ канадский прецедент является ещё одним сигналом о глобальном ужесточении регулирования криптовалют. Хотя прямого влияния на российский или СНГ-рынок нет, подобные шаги развитых стран могут формировать международные стандарты и практики. В России, например, уже существуют строгие ограничения на использование криптовалют в качестве средства платежа и финансирования, и подобные зарубежные инициативы лишь укрепляют общую тенденцию к контролю за оборотом цифровых активов. Майнерам стоит учитывать, что усиление регуляторного давления может косвенно влиять на ликвидность и спрос на крипторынке в целом, что в свою очередь может отразиться на доходности майнинга.