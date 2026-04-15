Kalshi усиливает контроль за доступом к рынкам предсказаний

Платформа рынков предсказаний Kalshi объявила о планах по внедрению «родительского портала» и системы верификации на основе искусственного интеллекта. Эти меры направлены на предотвращение использования несовершеннолетними учётных записей родителей для обхода возрастных ограничений, установленных для участия в торговле на рынках предсказаний. Об этом сообщил генеральный директор компании Тарек Мансур в недавнем интервью.

Идея создания родительского портала возникла после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выразила обеспокоенность по поводу потенциального доступа несовершеннолетних к подобным платформам. Хотя Kalshi уже требует от пользователей подтверждения возраста 18 лет и старше, а также наличия номера социального страхования (SSN) для верификации личности, компания стремится усилить эти барьеры. Мансур подчеркнул, что текущие меры, такие как проверка SSN, уже эффективно отсеивают большинство несовершеннолетних, но новый портал и ИИ призваны устранить оставшиеся лазейки.

Внедрение ИИ-верификации будет включать анализ поведения пользователей и данных, чтобы выявлять подозрительную активность, которая может указывать на использование учётной записи взрослыми несовершеннолетними. Этот шаг является частью более широкой стратегии Kalshi по соблюдению регуляторных требований и обеспечению ответственного подхода к предоставлению финансовых услуг. Компания стремится продемонстрировать регуляторам, что она серьёзно относится к защите уязвимых групп населения и готова инвестировать в технологии для достижения этой цели.

«Мы хотим убедиться, что несовершеннолетние не смогут использовать платформу», — заявил Тарек Мансур, подчеркивая приверженность Kalshi принципам ответственной торговли.

Рынки предсказаний, такие как Kalshi, позволяют пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до экономических показателей. Эти платформы часто сталкиваются с регуляторным давлением из-за их сходства с азартными играми, что требует строгих мер по предотвращению доступа несовершеннолетних и защите потребителей. Инициатива Kalshi может стать прецедентом для других платформ в отрасли, устанавливая новые стандарты в области верификации и защиты пользователей.

Что это значит для русскоязычных пользователей и крипторынка?

Хотя платформа Kalshi ориентирована на американский рынок и напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, её подход к верификации пользователей и защите несовершеннолетних имеет важное значение для всего цифрового финансового сектора. В России и странах СНГ регулирование крипторынка находится в стадии активного формирования, и вопросы идентификации пользователей (KYC) и предотвращения доступа несовершеннолетних к торговле криптовалютами или производными инструментами становятся всё более актуальными. Опыт Kalshi показывает, что технологические решения, такие как ИИ-верификация и специализированные порталы, могут быть эффективными инструментами для соблюдения регуляторных требований и повышения доверия к платформам. Для российских криптобирж и обменников это может стать примером для внедрения более строгих и технологичных систем KYC, особенно в контексте потенциального расширения спектра предлагаемых услуг, которые могут быть чувствительны к возрастным ограничениям.