Сколько криптопреступлений удаётся раскрыть благодаря международному сотрудничеству? Ответ — всё больше: только за последний месяц полиция США, ОАЭ и Китая совместно закрыла 9 криптоскам-центров, арестовав десятки подозреваемых.

Триггер события

Операция стала результатом совместного расследования ФБР, полиции Дубая и китайских правоохранительных органов. Центры занимались фишинговыми атаками, инвестиционными схемами и мошенничеством с криптокошельками. По данным ФБР, жертвами стали тысячи человек из разных стран.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году аналогичные операции привели к закрытию 15 криптоскам-центров в Юго-Восточной Азии. Однако тогда ущерб оценивался в $30 млн — вдвое меньше текущего. В 2021 году ФБР раскрыло сеть из 5 центров в США, но масштабы были скромнее: $12 млн потерь.

Цифры, которые меняют картину

9 закрытых центров в США, ОАЭ и Китае

10 арестованных в Европе

$58 млн похищенных средств

Тысячи жертв по всему миру

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что такие операции усиливают доверие к криптовалютам, снижая уровень мошенничества. Для российских инвесторов это сигнал к осторожности: по данным ФНС, в 2024 году в РФ зарегистрировано 12 криптоскам-проектов, работающих под видом майнинговых ферм. При текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 ущерб от таких схем может достигать миллиардов рублей.

Международное сотрудничество в борьбе с криптопреступностью становится всё эффективнее. Однако важно помнить: безопасность криптоактивов начинается с личной бдительности.