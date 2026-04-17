Весной 2026 года резко возросло число запросов о переезде из России. Одним из ключевых вопросов стал легальный вывоз средств. Эксперты объясняют, как действовать в рамках закона.

Весной 2026 года в Google зафиксирован резкий рост поисковых запросов, связанных с переездом из России. Релокация — сложный процесс, требующий не только эмоциональной, но и технической подготовки. Одним из наиболее острых вопросов остаётся легальный вывоз накопленных средств без нарушения действующих ограничений регуляторов. Редакция BeInCrypto изучила актуальные способы решения этой задачи.

Наличные и банковские счета

Многие ошибочно полагают, что ограничения на вывоз валюты касаются всех сбережений. Однако юристы подчёркивают важность разделения форм хранения средств. «Лимит в 10 000 долларов установлен только для наличных денежных средств. Средства на банковских счетах под этот порог не подпадают — их размер при пересечении границы значения не имеет», — поясняет Елизавета Лобутева, юрист White Stone.

Таким образом, если ваши средства находятся на банковской карте или счёте, формального нарушения при физическом пересечении границы не возникает. Как уточняет эксперт, не имеет значения, какая сумма находится на счету в момент выезда из России.

Использование криптовалют

Криптовалюта остаётся одним из самых популярных инструментов для перемещения капитала, поскольку она не привязана к физическим носителям, которые необходимо декларировать на таможне. По своей природе она не существует в наличной форме, поэтому, как отмечает Елизавета Лобутева, к ней применяется та же логика, что и к банковским счетам: размер суммы на криптокошельке в момент выезда из страны не имеет значения.

Основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин подтверждает, что специальных условий или правил провоза цифровых активов не существует. Эксперт сравнивает крипту с деньгами на банковском счете, но с важным преимуществом для владельцев цифровых активов: отсутствием обязательства уведомлять государство о наличии таких средств.

Андрей Тугарин поясняет, что в России пока нет обязанности декларировать криптовалюту и криптокошельки. По его словам, механизм контроля отсутствует, и никто «даже на уровне бреда» не спросит о наличии активов, так как нет системы декларирования и уведомления о том, что у пользователя вообще есть крипта. На границе это не контролируется.

Практические рекомендации

С точки зрения практики, Андрей Тугарин считает этот процесс аналогичным перемещению средств на банковском счете. Он подчёркивает: «Декларировать [крипту] при покидании страны, естественно, отдельно не нужно».

Таким образом, для легального вывоза средств из России в 2026 году важно учитывать форму их хранения. Использование банковских счетов и криптовалюты позволяет минимизировать риски и действовать в рамках закона.