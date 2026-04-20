Крупнейший в истории экспирационный день биткойн-опционов на сумму $7,9 млрд может вызвать повышенную волатильность на рынке криптовалют. Трейдеры ожидают возможного отката к уровню $75 тыс.

На этой неделе криптовалютный рынок столкнулся с беспрецедентным событием — истечением биткойн-опционов на сумму $7,9 млрд. Это крупнейший экспирационный день в истории BTC, который может оказать существенное влияние на цену первой криптовалюты.

Что происходит с биткойн-опционами?

Экспирация опционов — это момент, когда контракты на покупку или продажу актива по определённой цене истекают. В случае с биткойном большая часть опционов сосредоточена вокруг уровня $75 тыс., что делает этот ценовой уровень ключевым для рынка.

Согласно данным аналитиков, текущая цена BTC находится выше уровня «максимальной боли» (max pain), что указывает на потенциальное давление на рынок. Трейдеры ожидают возможного отката к отметке $75 тыс., что может вызвать повышенную волатильность в ближайшие дни.

Возможные сценарии для рынка

Аналитики выделяют два основных сценария развития событий:

Коррекция к уровню $75 тыс., что приведёт к реализации большей части опционов и снижению давления на рынок.

Продолжение роста цены BTC выше текущих уровней, что может спровоцировать шорт-сквиз и резкий скачок волатильности.

Оба сценария предполагают повышенную активность на рынке, что делает этот период особенно важным для трейдеров и инвесторов.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров текущая ситуация означает необходимость быть готовыми к резким колебаниям цены биткойна. Рекомендуется внимательно следить за рыночной динамикой и учитывать возможные риски при принятии решений.