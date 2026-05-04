Бот на блокчейне Solana с помощью одной транзакции смог превратить 0,227 USDC в примерно $696 000 за несколько секунд. Прибыль была получена благодаря резкому падению цены мемкоина ANB.

Заявление и его автор

Информация о сделке была подтверждена аналитиками платформы Solscan, которые отследили транзакцию и её детали. По их данным, бот использовал арбитражную возможность, возникшую из-за резкого изменения курса ANB.

Технические или юридические детали

Бот использовал механизм арбитража (покупка и продажа актива на разных рынках для получения прибыли от разницы в ценах) на децентрализованной бирже Raydium. В момент сделки цена ANB упала на 99,9%, что позволило боту купить токены по минимальной стоимости и мгновенно продать их на другом рынке.

Сравнение с прошлыми кейсами

Это не первый случай, когда боты зарабатывают миллионы на крипторынке. В мае 2023 года аналогичный бот на Ethereum заработал $1,2 млн за несколько минут на арбитраже токена PEPE. Однако скорость и масштаб прибыли в случае с Solana выделяют этот инцидент.

Последствия для криптоиндустрии

Подобные случаи поднимают вопросы о стабильности децентрализованных рынков и влиянии автоматизированных трейдеров на ценовую динамику. В редакции MinerWorld отмечают, что такие события могут привести к ужесточению регулирования торговли мемкоинами и повышению требований к ликвидности на DEX.

Для российских майнеров и инвесторов это также сигнал о необходимости более внимательного подхода к выбору активов. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, прибыль бота эквивалентна 62-65 млн рублей, что превышает годовой доход многих промышленных майнинг-площадок в России.