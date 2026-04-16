Прогресс в регулировании цифровых активов в США

По информации, полученной от источников в JPMorgan и цитируемой CoinDesk, законодатели в Вашингтоне значительно продвинулись в разработке окончательного соглашения по регулированию криптовалют. Речь идет о законопроекте «Digital Asset Market Clarity Act», который призван создать всеобъемлющую правовую базу для цифровых активов на территории Соединенных Штатов.

Представители JPMorgan отмечают, что переговорный процесс вступил в завершающую стадию. Большинство спорных моментов уже урегулированы, и на повестке дня осталось лишь несколько нерешенных вопросов. Высокопоставленный чиновник, участвующий в обсуждениях, подтвердил, что список разногласий сократился с примерно дюжины до двух-трех пунктов, что свидетельствует о достижении консенсуса после многих лет дебатов.

Ключевые аспекты законопроекта и спорные моменты

Центральное место в законопроекте занимает давний вопрос о распределении надзорных функций над цифровыми активами между федеральными регуляторами. Документ призван формализовать юрисдикционные границы между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Кроме того, он должен четко определить, как токены, стейблкоины и децентрализованные финансовые платформы (DeFi) вписываются в существующее финансовое законодательство.

Как законодатели, так и представители индустрии рассматривают этот законопроект как критически важный шаг к обеспечению регуляторной определенности в секторе, который до сих пор функционировал в условиях разрозненных и часто противоречивых правил. Министр финансов Скотт Бессент и другие официальные лица неоднократно призывали Конгресс к активным действиям, предупреждая, что задержки могут привести к оттоку инноваций и капитала на зарубежные рынки с более четкими правилами.

Одним из наиболее чувствительных вопросов в ходе переговоров оставался вопрос о том, следует ли разрешать эмитентам стейблкоинов предлагать пользователям крипто-доходность или аналогичные вознаграждения. Эти дебаты выявили разногласия между криптофирмами и традиционными банками. Последние утверждают, что такие функции могут дублировать прием депозитов без тех же гарантий, которые предоставляются застрахованными счетами.

Недавние переговоры привели к компромиссу, который, предположительно, запретит пассивную доходность, но разрешит вознаграждения, основанные на активности, связанные с платежами и использованием платформы. Политики, участвующие в обсуждениях, заявили, что эта структура уравновешивает опасения банков с требованиями сектора цифровых активов относительно гибкости продуктов.

Реакция и перспективы

Дискуссия о стейблкоинах разворачивалась на фоне более широкого политического противостояния. Экономический анализ Белого дома показал, что запрет доходности окажет ограниченное влияние на банковское кредитование, но снизит доходы потребителей. В ответ Американская банковская ассоциация (ABA) заявила, что этот анализ не учитывает долгосрочные риски, предупреждая, что стейблкоины, приносящие доход, могут отвлекать депозиты от местных банков и увеличивать стоимость фондирования для кредиторов.

Несмотря на эти разногласия, JPMorgan выразил мнение, что формирующийся компромисс может получить поддержку обеих сторон. Банк указал на растущее согласие по ключевым положениям, включая стандарты по борьбе с отмыванием денег (AML), требования к хранению активов и операционные правила для бирж и брокеров.

Импульс к принятию законопроекта также был усилен предыдущим законодательным прогрессом. Палата представителей приняла свою версию законопроекта в 2025 году при двухпартийной поддержке, и теперь переговорщики Сената работают над окончательной формулировкой текста перед потенциальным рассмотрением в комитете. Хотя окончательный текст еще не опубликован и голосование не назначено, сроки могут оказаться критически важными по мере приближения промежуточных выборов 2026 года. Смена контроля в Конгрессе может изменить законодательные приоритеты и замедлить прогресс в криптополитике.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, хотя эти события происходят в США, они имеют косвенное, но значительное влияние. Введение четкого и всеобъемлющего регулирования в одной из крупнейших экономик мира может задать тон для глобальных стандартов. Это потенциально снизит общую волатильность рынка за счет повышения доверия институциональных инвесторов и уменьшения регуляторной неопределенности. Для майнеров это означает, что более стабильный и предсказуемый рынок может привести к более устойчивым ценам на криптовалюты, что, в свою очередь, повлияет на рентабельность майнинга. Кроме того, успешный опыт США в регулировании может быть использован в качестве прецедента для других стран, включая государства СНГ, при разработке собственных правовых рамок для цифровых активов. В условиях, когда многие страны, включая Россию, активно обсуждают и внедряют собственное крипторегулирование, опыт США может стать важным ориентиром, указывающим на возможные пути развития отрасли.