Аналитики крупнейшего американского банка JP Morgan заявили, что переговоры по законопроекту CLARITY, который призван установить правила регулирования криптовалют в США, близятся к завершающей стадии. Законодатели активно работают над разрешением давних разногласий, связанных с вознаграждениями за использование стейблкоинов и надзором за их эмитентами.

Что такое закон CLARITY?

Законопроект CLARITY (Crypto-Asset Regulation and Transparency Act) был предложен для создания единого правового поля в сфере криптовалют. Он направлен на регулирование стейблкоинов, которые представляют собой цифровые активы, привязанные к фиатным валютам или другим активам. Основная цель закона — обеспечить стабильность и безопасность на рынке криптовалют, а также защитить интересы инвесторов.

Ключевые вопросы переговоров

Одним из главных спорных моментов, которые обсуждаются в рамках переговоров, является вопрос о вознаграждениях за использование стейблкоинов. Некоторые законодатели считают, что такие вознаграждения могут быть приравнены к процентным выплатам, что требует дополнительного регулирования. Другой важный аспект — определение надзорных органов, которые будут контролировать эмитентов стейблкоинов.

Что это значит для России и СНГ?

Хотя закон CLARITY напрямую касается США, его принятие может оказать влияние на глобальный рынок криптовалют, включая Россию и страны СНГ. Установление чётких правил регулирования стейблкоинов в США может стать примером для других стран, что может привести к ужесточению контроля за криптовалютными операциями в регионе. Инвесторам и участникам рынка стоит следить за развитием событий, чтобы своевременно адаптироваться к возможным изменениям в законодательстве.