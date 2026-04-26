Лишь 3% трейдеров Polymarket стабильно прибыльны, остальные финансируют их успех

Новое аналитическое исследование, охватывающее все торговые операции на платформе Polymarket с начала 2023 года до текущего момента, выявило интересную закономерность. Оказалось, что подавляющее большинство ценообразования на этой децентрализованной платформе для рынков предсказаний формируется усилиями всего около 3% аккаунтов. Эти немногочисленные участники демонстрируют стабильную прибыльность, в то время как остальные 97% трейдеров, по сути, финансируют их выигрыши.

Polymarket — это децентрализованная платформа, построенная на блокчейне, которая позволяет пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до цен на криптовалюты и результатов спортивных состязаний. Механизм работы таких рынков предсказаний основан на агрегации мнений большого числа участников, что, теоретически, должно приводить к формированию более точных и объективных прогнозов, чем традиционные опросы общественного мнения. Однако, как показывает исследование, эффективность этого механизма в значительной степени зависит от небольшой группы высококвалифицированных трейдеров.

Авторы работы проанализировали огромный объем данных, включающий миллионы транзакций, чтобы понять динамику ценообразования и распределение прибыли среди участников. Выяснилось, что небольшая группа «профессиональных» трейдеров обладает способностью эффективно обрабатывать информацию, быстро реагировать на новые данные и делать более точные прогнозы. Их активность оказывает доминирующее влияние на движение котировок по различным событиям, фактически «открывая» истинную цену исхода. Остальные же участники, часто действующие на основе эмоций или неполной информации, в среднем теряют средства, которые перераспределяются в пользу этой небольшой группы.

Это явление не уникально для рынков предсказаний и часто наблюдается на традиционных финансовых рынках, где также существует небольшая прослойка высокочастотных трейдеров или крупных институциональных инвесторов, способных извлекать прибыль за счет менее информированных участников. Однако в контексте децентрализованных платформ, которые часто позиционируются как более демократичные и доступные, такое распределение прибыли вызывает вопросы о справедливости и эффективности для рядовых пользователей.

Что это значит для рынка и пользователей из СНГ?

Для пользователей из России и СНГ, интересующихся децентрализованными рынками предсказаний, результаты этого исследования подчеркивают важность глубокого анализа и осторожности. Участие в таких платформах, как Polymarket, требует не только понимания механики блокчейна, но и способности к критическому мышлению, анализу информации и управлению рисками. Если вы не относитесь к тем 3% высококвалифицированных трейдеров, вероятность стабильной прибыли крайне мала. Это не означает, что платформы предсказаний бесполезны; они по-прежнему могут служить интересным инструментом для агрегации мнений и получения информации о вероятностях событий, но для большинства участников они, скорее, являются формой развлечения с потенциальными финансовыми потерями, нежели надежным источником дохода. Инвесторам и трейдерам следует помнить, что даже на децентрализованных рынках существуют свои «киты», которые доминируют в ценообразовании и распределении прибыли.