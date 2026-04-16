Критическая непрозрачность в криптоиндустрии: данные исследования Novora

Согласно недавнему анализу, проведенному компанией Novora, подавляющее большинство криптовалютных проектов не раскрывают ключевые детали своих соглашений с маркет-мейкерами. Исследование, охватившее более 150 криптопротоколов, показало, что менее 1% из них предоставляют публичную информацию об условиях сотрудничества с поставщиками ликвидности. Этот факт указывает на серьезный пробел в прозрачности торговых структур на рынке цифровых активов.

Маркет-мейкеры играют ключевую роль в обеспечении ликвидности на криптовалютных биржах, поддерживая стабильность цен и облегчая торговлю. Их деятельность включает постоянное выставление ордеров на покупку и продажу, что сокращает спред между ценами спроса и предложения. Однако, как отмечает Novora, отсутствие прозрачности в их отношениях с проектами может создавать почву для потенциальных конфликтов интересов и манипуляций рынком. Например, маркет-мейкеры могут получать токены по льготным ценам или иметь эксклюзивные условия, которые не доступны широкому кругу инвесторов, что ставит последних в невыгодное положение.

Исследование Novora подчеркивает, что большинство проектов ограничиваются лишь общими заявлениями о наличии маркет-мейкеров, не вдаваясь в подробности их вознаграждения, объемов выделенных токенов или сроков действия контрактов. Такая закрытость затрудняет оценку реальной рыночной капитализации токенов и их истинной стоимости, поскольку значительная часть предложения может находиться под контролем ограниченного круга лиц. Это также влияет на доверие инвесторов и может препятствовать здоровому развитию рынка.

Проблема усугубляется тем, что регулирующие органы по всему миру, включая Россию и страны СНГ, активно работают над созданием правовой базы для криптовалютного рынка. Отсутствие прозрачности в таких фундаментальных аспектах, как маркет-мейкинг, может стать серьезным препятствием для легализации и интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему. Повышение требований к раскрытию информации со стороны проектов могло бы способствовать формированию более зрелого и подотчетного рынка.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, активно участвующих в крипторынке, результаты исследования Novora служат важным напоминанием о необходимости тщательной проверки проектов. Непрозрачность условий работы маркет-мейкеров может скрывать риски манипуляции ценами и искусственного поддержания ликвидности. Рекомендуется отдавать предпочтение проектам с высоким уровнем прозрачности и четко сформулированной токеномикой.

Для майнеров, особенно тех, кто рассматривает инвестиции в новые альткоины, это означает повышенные риски при входе в проекты с непрозрачными условиями. Искусственно завышенная ликвидность или цена токена, поддерживаемая маркет-мейкерами, может обрушиться, как только их поддержка прекратится. Это подчеркивает важность анализа фундаментальных показателей проекта, а не только текущей рыночной капитализации или объема торгов.