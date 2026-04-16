Использование биткоина для оплаты повседневных товаров, таких как кофе, может быть простым с технической точки зрения, однако налоговые последствия таких операций создают значительные сложности. Либертарианский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что текущая система налогообложения криптовалют делает такие платежи непрактичными.

Основная проблема заключается в том, что биткоин и другие криптовалюты в большинстве стран рассматриваются как капитальные активы. Это означает, что каждая операция с их использованием требует расчета налога на прирост капитала. Например, если вы купили биткоин за $1000, а затем использовали его для оплаты кофе, когда его стоимость выросла до $1200, вам необходимо будет заплатить налог с разницы в $200.

Такие требования создают значительную нагрузку на пользователей, особенно если речь идет о мелких повседневных платежах. В отчете отмечается, что текущая система налогообложения криптовалют не учитывает их специфику как средства обмена и делает их использование в качестве платежного инструмента крайне неудобным.

Аналитический центр предлагает рассмотреть альтернативные подходы к налогообложению криптовалют, которые бы упростили их использование для повседневных платежей. Например, можно было бы установить минимальный порог для налогообложения или рассматривать криптовалюты как валюту, а не как капитальный актив.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ это означает, что использование криптовалют для повседневных платежей может быть связано с дополнительными налоговыми обязательствами. Важно учитывать эти аспекты при планировании операций с криптовалютами и своевременно консультироваться с налоговыми специалистами.