Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о снижении нагрузки на региональную энергосистему после введения запрета на майнинг криптовалют. Это решение было принято в ответ на растущий дефицит электроэнергии.

Влияние запрета майнинга на энергосистему Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что введение ограничений на деятельность по добыче криптовалют существенно снизило нагрузку на энергетическую инфраструктуру региона. Это решение, по его словам, стало ответом на критическую ситуацию с дефицитом электроэнергии, которая наблюдалась в области. Запрет на майнинг был введён в условиях, когда энергосистема работала на пределе своих возможностей, что создавало риски для стабильного электроснабжения населения и промышленных предприятий.

Проблема перегрузки энергосистемы Иркутской области обострилась в последние годы из-за неконтролируемого роста числа майнинговых ферм. Регион привлекал майнеров низкими тарифами на электроэнергию, что привело к значительному увеличению потребления. В результате, существующая инфраструктура оказалась неспособна справиться с возросшим спросом, что приводило к авариям, отключениям и угрозе стабильности энергоснабжения. Власти были вынуждены принимать экстренные меры для стабилизации ситуации.

Принятые меры включали не только прямой запрет на майнинг, но и усиление контроля за незаконными подключениями к электросетям. Ранее, в 2021 году, Иркутская область уже сталкивалась с аналогичными проблемами, когда рост потребления электроэнергии на 160% за год был напрямую связан с активностью майнеров. Тогда власти также предпринимали шаги по ограничению деятельности, однако текущая ситуация потребовала более решительных действий. Отключение нелегальных майнинговых ферм и введение временного моратория на новые подключения стали ключевыми элементами стратегии по восстановлению баланса в энергосистеме.

По словам губернатора, снижение нагрузки на энергосистему позволило перераспределить доступные мощности и обеспечить более надёжное электроснабжение для бытовых потребителей и социально значимых объектов. Это также дало возможность энергетикам провести необходимые ремонтные работы и модернизацию оборудования без риска возникновения масштабных сбоев. Таким образом, временный запрет на майнинг рассматривается как необходимая мера для обеспечения энергетической безопасности региона.

«Запрет майнинга позволил снизить нагрузку на региональную энергосистему», — подчеркнул Игорь Кобзев.

В долгосрочной перспективе, власти региона рассматривают возможность разработки более комплексного подхода к регулированию майнинговой деятельности, который позволит избежать повторения подобных кризисов. Это может включать в себя создание специализированных промышленных зон для майнинга с соответствующей инфраструктурой, а также введение дифференцированных тарифов на электроэнергию для различных категорий потребителей. Цель таких мер — найти баланс между привлечением инвестиций в регион и обеспечением стабильности его энергетической системы.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ

Для майнеров из России и стран СНГ ситуация в Иркутской области служит наглядным примером рисков, связанных с региональным регулированием и перегрузкой энергосистем. Это подчёркивает важность выбора локации для майнинга с учётом не только низких тарифов, но и стабильности энергетической инфраструктуры, а также правового статуса майнинга в конкретном регионе. Майнерам следует внимательно отслеживать изменения в законодательстве и энергетической политике, чтобы избежать внезапных ограничений или полного запрета деятельности. Инвестиции в энергоэффективное оборудование и диверсификация географии размещения мощностей могут стать ключевыми факторами устойчивости в условиях постоянно меняющегося регуляторного ландшафта.