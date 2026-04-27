Майнинговая компания IREN, ранее известная как Iris Energy, активно переходит от добычи биткоина к предоставлению облачных услуг для искусственного интеллекта. Аналитики Bernstein прогнозируют, что этот стратегический сдвиг, подкрепленный соглашением с Microsoft и расширением парка графических процессоров, приведет к постепенному снижению доходов от майнинга.

IREN меняет стратегию: фокус на ИИ

Майнинговая компания IREN (ранее известная как Iris Energy) осуществляет значительную стратегическую переориентацию, смещая акцент с добычи биткоина на развитие инфраструктуры для облачных вычислений в сфере искусственного интеллекта. Аналитики инвестиционной компании Bernstein прогнозируют, что в результате этого перехода доходы IREN от майнинга будут постепенно сокращаться, уступая место новым источникам прибыли.

Ключевым элементом новой стратегии является расширение мощностей для поддержки ИИ-проектов. Компания уже заключила соглашение с Microsoft, которое предусматривает предоставление IREN вычислительных ресурсов для облачных сервисов. Это партнерство является важным шагом в реализации амбициозных планов по созданию крупного игрока на рынке облачных вычислений для ИИ.

Bernstein оценивает потенциальную стоимость подразделения IREN, специализирующегося на облачных сервисах для ИИ, в впечатляющие 3,7 миллиарда долларов. Эта оценка основывается на текущих темпах роста и стратегических инвестициях компании в графические процессоры (GPU), которые являются основой для большинства современных ИИ-вычислений. Увеличение парка GPU позволяет IREN предлагать высокопроизводительные решения для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта.

Переход к ИИ-ориентированной модели бизнеса обусловлен несколькими факторами. Во-первых, рынок облачных вычислений для ИИ демонстрирует экспоненциальный рост, предлагая более стабильные и предсказуемые потоки доходов по сравнению с волатильным рынком майнинга криптовалют. Во-вторых, IREN обладает значительными энергетическими мощностями и инфраструктурой центров обработки данных, которые легко адаптируются для нужд ИИ, минимизируя необходимость в капитальных затратах на создание новой инфраструктуры с нуля.

Что это значит для рынка и майнеров?

Для российского и СНГ-рынка эта новость отражает общую тенденцию диверсификации бизнеса среди крупных игроков в сфере цифровых активов. Компании, ранее полностью зависевшие от майнинга, ищут новые точки роста и более стабильные источники дохода. Это может стимулировать другие майнинговые предприятия в регионе к рассмотрению аналогичных стратегий, особенно в условиях меняющегося регулирования и колебаний цен на криптовалюты.

Для майнеров ASIC, работающих на территории РФ и СНГ, стратегический сдвиг IREN подчеркивает важность адаптации и поиска новых ниш. Хотя майнинг биткоина остается прибыльным для многих, особенно при низких тарифах на электроэнергию, долгосрочная перспектива может потребовать расширения спектра услуг или переориентации на другие виды высокопроизводительных вычислений. Это также может указывать на потенциальное увеличение конкуренции в сфере облачных вычислений, если больше компаний будут переходить в эту область. Майнерам стоит внимательно следить за развитием рынка ИИ-вычислений и возможностями для использования своей инфраструктуры в этом направлении.