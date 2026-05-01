Объём венчурных инвестиций в криптостартапы снизился до $659 млн в апреле 2024 года — это минимальный показатель с июля 2022 года.

Криптокошелек BitKeep, запущенный в 2022 году, планировал привлечь $10 млн в апреле 2024 года, но смог собрать лишь $2 млн. Этот случай стал типичным для рынка, где инвесторы стали осторожнее.

Кто, сколько, когда

В апреле 2024 года объём венчурных инвестиций в криптоиндустрию составил $659 млн — это минимальный показатель с июля 2022 года. Всего было закрыто 153 сделки, что на 23% меньше, чем в марте. Крупнейшие инвестиции получили проекты в области DeFi (децентрализованные финансы) и инфраструктуры блокчейна.

Как это работает технически

Венчурные фонды обычно инвестируют в стартапы на ранних стадиях, получая долю в компании. В криптоиндустрии такие инвестиции часто происходят через токенизированные раунды, где инвесторы получают токены проекта вместо традиционных акций.

Реакция конкурентов

Крупные игроки рынка, такие как Andreessen Horowitz и Paradigm, сократили активность. Andreessen Horowitz в апреле провела всего 5 сделок против 12 в марте. Paradigm сосредоточилась на поддержке существующих портфельных проектов.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Российские криптостартапы столкнулись с дополнительными сложностями из-за курса рубля, который колеблется на уровне 90-95 ₽ за $1. Это делает привлечение инвестиций в долларах более затратным. В Иркутской области, где стоимость электроэнергии для майнинга составляет около 3-5 ₽/кВт·ч, проекты продолжают развиваться, но испытывают трудности с выходом на международные рынки.

В редакции MinerWorld отмечают, что снижение инвестиционной активности может привести к замедлению развития новых технологий в криптоиндустрии, что особенно критично для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Сибирь.