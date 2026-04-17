Индекс CryptoQuant: биткоин вошел в историческую зону недооценки

Аналитики CryptoQuant сообщили, что комбинированный индекс рыночного состояния биткоина (BCMI) достиг диапазона 0,2-0,3, что исторически соответствует периодам глубокой недооценки актива. Это может сигнализировать о приближении зоны накопления, хотя V-образного восстановления пока не ожидается.

Индекс BCMI достиг исторических минимумов

Комбинированный индекс рыночного состояния биткоина (BCMI), разработанный аналитической компанией CryptoQuant, опустился в диапазон 0,2-0,3. По данным экспертов, такие значения исторически указывали на глубокую недооценку первой криптовалюты. Это событие привлекло внимание участников рынка, поскольку в прошлом подобные уровни часто предшествовали значительным ценовым ралли.

Индекс BCMI представляет собой комплексный показатель, агрегирующий данные из нескольких ключевых метрик, отражающих состояние рынка биткоина. В его состав входят такие индикаторы, как MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости), NUPL (чистая нереализованная прибыль/убыток), SOPR (показатель прибыльности потраченного вывода) и широко известный индекс страха и жадности. Наибольший вес в расчете BCMI имеют MVRV (30%) и NUPL (25%), что подчеркивает значимость реализованной стоимости и настроений инвесторов в общей оценке.

Текущие показания индекса, по мнению аналитиков CryptoQuant, свидетельствуют о снижении реализованной стоимости и рыночных настроений до уровней, которые последний раз наблюдались в начале 2023 года. Этот период был отмечен формированием локального дна после медвежьего рынка 2022 года, что создает определенные параллели с текущей ситуацией.

Перспективы рынка и зона накопления

Несмотря на то, что BCMI вошел в зону исторической недооценки, аналитики CryptoQuant предостерегают от ожидания немедленного V-образного восстановления цены биткоина. Они отмечают, что 90-дневная простая скользящая средняя (SMA 90) индекса все еще демонстрирует нисходящий тренд. Для более уверенного подтверждения разворота рынка и исчерпания давления продавцов необходимо дождаться стабилизации этой скользящей средней.

Тем не менее, эксперты считают, что рынок биткоина вступает в «зону накопления стоимости». Это означает, что потенциал дальнейшего падения цены выглядит ограниченным в сравнении с долгосрочными перспективами роста. Однако для окончательного подтверждения формирования ценового дна требуется стабилизация текущей рыночной цены. На момент подготовки материала биткоин торговался в районе $75 500.

«Потенциал дальнейшего падения выглядит ограниченным по сравнению с долгосрочным потенциалом роста», — отмечают аналитики CryptoQuant.

Ранее другие эксперты указывали, что текущий рост стоимости биткоина происходит на фоне повышенного риска фиксации прибыли. Актив приближается к уровню реализованной цены трейдеров, который составляет около $76 800. Исторически эта отметка часто выступает в качестве зоны сопротивления, поскольку инвесторы, достигшие безубыточности, склонны продавать свои активы, что может создавать дополнительное давление на цену.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация, когда биткоин приближается к исторической зоне недооценки по индексу BCMI, может сигнализировать о потенциально благоприятном моменте для долгосрочных накоплений. Однако важно учитывать, что стабилизация рынка еще не произошла, и краткосрочные колебания остаются возможными. Рекомендуется проявлять осторожность и не ожидать немедленного роста, а рассматривать текущие уровни как возможность для усреднения позиций.

Майнерам, особенно в условиях нестабильных цен на электроэнергию и оборудование, такие сигналы могут быть полезны для стратегического планирования. Вход биткоина в зону недооценки может означать, что потенциальные доходы от майнинга в долгосрочной перспективе могут увеличиться. Однако в краткосрочной перспективе важно продолжать оптимизировать операционные расходы и следить за показателями доходности, поскольку стабилизация цены еще не гарантирована. Использование современных ASIC-майнеров с высокой энергоэффективностью остается ключевым фактором для поддержания прибыльности в условиях волатильности рынка.

Частые вопросы

Что означает падение индекса BCMI в диапазон 0,2-0,3?
Это означает, что комбинированный индекс рыночного состояния биткоина (BCMI) достиг уровней, которые исторически соответствовали периодам глубокой недооценки актива, что может указывать на потенциально выгодные точки входа для долгосрочных инвесторов.
Гарантирует ли это V-образное восстановление цены биткоина?
Нет, аналитики CryptoQuant подчеркивают, что падение индекса в зону недооценки не гарантирует немедленного V-образного восстановления. Для подтверждения разворота рынка необходимо дождаться стабилизации 90-дневной скользящей средней BCMI.
Что это значит для майнеров из СНГ?
Для майнеров это может быть сигналом о потенциальном увеличении долгосрочной прибыльности, но в краткосрочной перспективе важно продолжать оптимизировать расходы и следить за доходностью. Эффективность оборудования, такого как ASIC-майнеры, остается критичной для поддержания рентабельности.

