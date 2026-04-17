Аналитики CryptoQuant сообщили, что комбинированный индекс рыночного состояния биткоина (BCMI) достиг диапазона 0,2-0,3, что исторически соответствует периодам глубокой недооценки актива. Это может сигнализировать о приближении зоны накопления, хотя V-образного восстановления пока не ожидается.

Индекс BCMI достиг исторических минимумов

Комбинированный индекс рыночного состояния биткоина (BCMI), разработанный аналитической компанией CryptoQuant, опустился в диапазон 0,2-0,3. По данным экспертов, такие значения исторически указывали на глубокую недооценку первой криптовалюты. Это событие привлекло внимание участников рынка, поскольку в прошлом подобные уровни часто предшествовали значительным ценовым ралли.

Индекс BCMI представляет собой комплексный показатель, агрегирующий данные из нескольких ключевых метрик, отражающих состояние рынка биткоина. В его состав входят такие индикаторы, как MVRV (рыночная стоимость к реализованной стоимости), NUPL (чистая нереализованная прибыль/убыток), SOPR (показатель прибыльности потраченного вывода) и широко известный индекс страха и жадности. Наибольший вес в расчете BCMI имеют MVRV (30%) и NUPL (25%), что подчеркивает значимость реализованной стоимости и настроений инвесторов в общей оценке.

Текущие показания индекса, по мнению аналитиков CryptoQuant, свидетельствуют о снижении реализованной стоимости и рыночных настроений до уровней, которые последний раз наблюдались в начале 2023 года. Этот период был отмечен формированием локального дна после медвежьего рынка 2022 года, что создает определенные параллели с текущей ситуацией.

Перспективы рынка и зона накопления

Несмотря на то, что BCMI вошел в зону исторической недооценки, аналитики CryptoQuant предостерегают от ожидания немедленного V-образного восстановления цены биткоина. Они отмечают, что 90-дневная простая скользящая средняя (SMA 90) индекса все еще демонстрирует нисходящий тренд. Для более уверенного подтверждения разворота рынка и исчерпания давления продавцов необходимо дождаться стабилизации этой скользящей средней.

Тем не менее, эксперты считают, что рынок биткоина вступает в «зону накопления стоимости». Это означает, что потенциал дальнейшего падения цены выглядит ограниченным в сравнении с долгосрочными перспективами роста. Однако для окончательного подтверждения формирования ценового дна требуется стабилизация текущей рыночной цены. На момент подготовки материала биткоин торговался в районе $75 500.

«Потенциал дальнейшего падения выглядит ограниченным по сравнению с долгосрочным потенциалом роста», — отмечают аналитики CryptoQuant.

Ранее другие эксперты указывали, что текущий рост стоимости биткоина происходит на фоне повышенного риска фиксации прибыли. Актив приближается к уровню реализованной цены трейдеров, который составляет около $76 800. Исторически эта отметка часто выступает в качестве зоны сопротивления, поскольку инвесторы, достигшие безубыточности, склонны продавать свои активы, что может создавать дополнительное давление на цену.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ текущая ситуация, когда биткоин приближается к исторической зоне недооценки по индексу BCMI, может сигнализировать о потенциально благоприятном моменте для долгосрочных накоплений. Однако важно учитывать, что стабилизация рынка еще не произошла, и краткосрочные колебания остаются возможными. Рекомендуется проявлять осторожность и не ожидать немедленного роста, а рассматривать текущие уровни как возможность для усреднения позиций.

Майнерам, особенно в условиях нестабильных цен на электроэнергию и оборудование, такие сигналы могут быть полезны для стратегического планирования. Вход биткоина в зону недооценки может означать, что потенциальные доходы от майнинга в долгосрочной перспективе могут увеличиться. Однако в краткосрочной перспективе важно продолжать оптимизировать операционные расходы и следить за показателями доходности, поскольку стабилизация цены еще не гарантирована. Использование современных ASIC-майнеров с высокой энергоэффективностью остается ключевым фактором для поддержания прибыльности в условиях волатильности рынка.