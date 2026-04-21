P2P-направление криптовалютной биржи HTX получило престижную награду «P2P-платформа года» на мероприятии Blockchain Forum 2026. Конференция, проходившая в Москве 14 и 15 апреля, собрала более 20 000 участников, что свидетельствует о значительном интересе к блокчейн-технологиям и криптовалютам в регионе.

Венди Ванг, возглавляющая региональное направление HTX по странам СНГ, выступила на панельной дискуссии, посвященной стратегии глобальной экспансии в 2026 году. Она отметила, что криптоиндустрия постепенно отходит от унифицированной глобальной модели, двигаясь в сторону регионального развития. По ее мнению, в ближайшие 2-3 года развивающиеся рынки, особенно регион СНГ, могут стать основными двигателями роста для всей отрасли.

«В СНГ криптовалюта — это не просто инвестиционный актив; это инструмент для трансграничных платежей и сохранения ценности, который имеет реальный спрос», — подчеркнула Ванг.

Она также добавила, что современные биржи эволюционируют, превращаясь из простых торговых площадок в полноценные центры Web3-финансов. Эти центры объединяют в себе функции управления активами, предлагают различные продукты для получения доходности и активно вовлекают сообщество в управление. Ванг считает, что конкурентное преимущество получат те платформы, которые смогут предложить глубокую локализацию и удобные фиатные шлюзы.

Рост HTX в СНГ и адаптация к регулированию

Согласно данным HTX, в 2025 году платформа продемонстрировала значительный рост в СНГ. Чистый комиссионный доход увеличился на 20%, а чистый приток капитала достиг $240 млн, показав рост на 94%. За тот же период к бирже присоединились 670 000 новых пользователей из региона.

Тигран Ахунц, руководитель P2P-направления HTX в СНГ, принял участие в дискуссии о российском рынке криптоторговли в 2026 году. Он затронул актуальную тему требований российских властей, касающихся проведения операций по обмену криптовалют на рубли исключительно через организации, зарегистрированные в Центральном банке РФ.

Ахунц отметил, что период нерегулируемого развития P2P-модели подходит к концу. Он прогнозирует, что рыночный спрос будет смещаться в сторону более стандартизированных и регулируемых структур. HTX активно проводит правовую оценку новых нормативных актов и адаптирует свои бизнес-стратегии к меняющимся требованиям. По словам Ахунца, несмотря на возможный рост порога входа на рынок, это приведет к созданию более безопасной торговой среды и снижению рисков, связанных с замораживанием банковских счетов.

Что это значит для российского крипторынка и майнеров

Признание HTX лучшей P2P-платформой и активное участие ее представителей в обсуждении российского регулирования подчеркивает важность региона СНГ для глобальных криптобирж. Для российских пользователей и майнеров это означает, что крупные игроки рынка готовы адаптироваться к местным требованиям, что потенциально может привести к более безопасным и легальным способам работы с криптовалютами. Однако это также может повлечь за собой ужесточение процедур KYC/AML и возможное появление дополнительных комиссий, связанных с соблюдением регуляторных норм.

Для майнеров, работающих в России, изменения в регулировании P2P-операций имеют прямое значение. Если обмен криптовалюты на рубли будет возможен только через лицензированные ЦБ РФ организации, это может усложнить процесс вывода средств. Важно следить за развитием событий и выбирать платформы, которые активно работают над соблюдением местного законодательства, чтобы минимизировать риски блокировки счетов или других юридических проблем. HTX, сохраняющая нулевую комиссию для P2P-мейкеров по рублёвым сделкам, демонстрирует стремление сохранить конкурентоспособность в условиях меняющегося регулирования, что может быть выгодно для пользователей, активно использующих P2P-обмен.