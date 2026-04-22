HIVE Digital Technologies привлекла $115 млн для расширения своих центров обработки данных, ориентированных на ИИ. Keel Group продаёт активы в Латинской Америке, чтобы сосредоточиться на высокопроизводительных вычислениях и искусственном интеллекте. Обе компании демонстрируют стратегический сдвиг в сторону развивающегося рынка ИИ-инфраструктуры.

HIVE Digital Technologies и Keel Group активно развивают инфраструктуру для ИИ

Канадская компания HIVE Digital Technologies, специализирующаяся на майнинге криптовалют, успешно завершила привлечение капитала на сумму 115 миллионов долларов США. Эти средства будут направлены на существенное расширение её центров обработки данных, которые теперь ориентированы на поддержку высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта (ИИ). Параллельно с этим, Keel Group, ранее известная как Bitfarms, объявила о продаже своих активов в Латинской Америке, чтобы перенаправить вырученные средства на развитие аналогичных направлений — HPC и ИИ.

Стратегические изменения в обеих компаниях отражают растущий тренд в индустрии, где традиционные майнеры биткоина ищут новые возможности для монетизации своих энергетических и инфраструктурных мощностей. Переход к обслуживанию ИИ-приложений позволяет использовать существующие дата-центры для более широкого спектра задач, снижая зависимость от волатильности рынка криптовалют. Этот шаг также открывает доступ к новым источникам дохода и потенциально более стабильным бизнес-моделям.

Привлечение 115 миллионов долларов HIVE Digital Technologies стало значительным событием, подчеркивающим интерес инвесторов к компаниям, способным адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. Средства будут использованы для закупки нового оборудования, модернизации существующих мощностей и увеличения энергоэффективности центров обработки данных. Это позволит HIVE предлагать услуги по аренде вычислительных мощностей для компаний, занимающихся разработкой и внедрением ИИ-решений, что является высокомаржинальным сегментом рынка.

Keel Group, в свою очередь, приняла решение о продаже своих майнинговых ферм в Латинской Америке, чтобы полностью сосредоточиться на развитии направлений HPC и ИИ. Этот шаг позволит компании оптимизировать свои операционные расходы и направить инвестиции в более перспективные, по её мнению, области. Переориентация бизнеса требует значительных капиталовложений в специализированное оборудование, такое как мощные графические процессоры (GPU), которые являются основой для большинства современных ИИ-систем.

«Мы видим огромный потенциал в синергии между нашими существующими инфраструктурными возможностями и растущим спросом на ИИ-вычисления», — заявил представитель HIVE Digital Technologies.

На фоне этих новостей акции обеих компаний продемонстрировали рост примерно на 4%, что свидетельствует о позитивной реакции рынка на их стратегические решения. Инвесторы, по всей видимости, одобряют диверсификацию бизнеса и стремление компаний занять свою нишу в быстрорастущем секторе искусственного интеллекта.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и стран СНГ эти события указывают на глобальный тренд диверсификации бизнеса в сфере высокопроизводительных вычислений. Компании, обладающие значительными энергетическими мощностями и инфраструктурой, могут рассмотреть возможность частичной или полной переориентации на предоставление услуг для ИИ-проектов. Это может стать альтернативным источником дохода в условиях меняющейся конъюнктуры криптовалютного рынка и ужесточения регулирования. Инвесторам стоит обратить внимание на компании, которые активно адаптируются к новым технологическим вызовам и расширяют спектр своих услуг за пределы чистого майнинга, поскольку это может свидетельствовать о большей устойчивости и потенциале роста в долгосрочной перспективе.