Триггер события

Венчурный фонд Haun Ventures, основанный бывшим партнером Andreessen Horowitz (a16z) Кэти Хаун, объявил о привлечении $1 млрд инвестиций для своих новых фондов. Эти средства будут направлены на проекты в сфере блокчейна и искусственного интеллекта. Объявление последовало за сообщениями 2023 года о планах фонда по сбору аналогичной суммы для двух новых крипто-ориентированных фондов. Привлечение столь значительного капитала в условиях замедления общего венчурного финансирования криптоиндустрии подчеркивает сохраняющийся интерес крупных инвесторов к перспективным технологиям. По курсу ЦБ РФ на момент события, эта сумма эквивалентна примерно 90-95 млрд рублей, что делает ее одной из крупнейших сделок в крипто-ВК-секторе за последнее время.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Привлечение $1 млрд Haun Ventures выделяется на фоне общей динамики венчурного финансирования в криптоиндустрии. В 2021 году, на пике бычьего рынка, многие фонды легко привлекали сотни миллионов долларов, а некоторые, как Paradigm, достигали и миллиардных отметок. Например, в ноябре 2021 года Paradigm объявил о создании фонда на $2,5 млрд. Однако после краха FTX в конце 2022 года и последующего «крипто-зимы» объемы венчурных инвестиций значительно сократились. По данным PitchBook, в 2023 году общий объем венчурных инвестиций в крипто-стартапы упал до $9,3 млрд, что является самым низким показателем с 2020 года, когда было привлечено около $5,4 млрд. Ситуация в мае 2024 года, когда Haun Ventures закрыла свой раунд, демонстрирует избирательный, но устойчивый интерес к проектам с сильной командой и четкой стратегией, особенно на стыке блокчейна и ИИ. Это контрастирует с 2022 годом, когда многие фонды испытывали трудности с привлечением даже меньших сумм, а крупные инвесторы предпочитали выжидательную позицию.

Цифры, которые меняют картину

Привлеченные Haun Ventures $1 млрд распределяются между двумя фондами: $600 млн для ранних стадий (Seed и Series A) и $400 млн для более поздних стадий (Series B и далее). Это стратегическое разделение позволяет фонду охватить весь жизненный цикл стартапа, от идеи до масштабирования. В 2023 году, по данным The Block Research, общий объем венчурного финансирования в криптосекторе составил $10,1 млрд, что на 68% меньше, чем в 2022 году ($31,6 млрд). Доля Haun Ventures в этом объеме, даже с учетом только 2024 года, уже составляет почти 10% от всего объема 2023 года, что подчеркивает масштаб сделки. Для сравнения, в первом квартале 2024 года общий объем венчурных инвестиций в крипто-стартапы составил около $2,5 млрд. Таким образом, привлечение $1 млрд одним фондом за короткий период является значимым событием, указывающим на восстановление доверия инвесторов к определенным сегментам рынка. Наш рыночный анализ показывает, что подобные крупные раунды финансирования могут служить индикатором скорого притока капитала в более рискованные, но перспективные сегменты криптоиндустрии.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Приток $1 млрд в Haun Ventures, ориентированный на блокчейн и ИИ, может стимулировать рост инноваций и конкуренции в этих секторах. В ближайшие 3-6 месяцев можно ожидать увеличения числа стартапов, работающих на стыке этих технологий, а также более агрессивного поиска талантов и инвестиций в инфраструктуру. Для российского рынка это означает потенциальное усиление конкуренции за квалифицированные кадры и технологии. Российские майнеры, работающие на промышленных площадках в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с ростом спроса на вычислительные мощности, если ИИ-проекты начнут активно использовать децентрализованные сети. Это также может повлиять на доступность оборудования и его стоимость. Российские инвесторы и разработчики, работающие в рамках ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», могут увидеть новые возможности для привлечения капитала, если их проекты будут соответствовать международным стандартам и трендам, задаваемым такими фондами, как Haun Ventures. Увеличение инвестиций в ИИ-проекты, использующие блокчейн для децентрализации и прозрачности, может также подтолкнуть развитие соответствующих инфраструктурных решений в России, включая хостинг и ремонт оборудования. Это также может повлиять на налогообложение, так как рост активности в этих секторах привлечет внимание ФНС к новым видам деятельности и потенциальным налоговым поступлениям (НДФЛ 13%/15% для физических лиц, налог на прибыль 25% для юридических лиц).

Вывод

Привлечение Haun Ventures $1 млрд для инвестиций в блокчейн и искусственный интеллект является знаковым событием, демонстрирующим устойчивый интерес к этим технологиям, несмотря на общую волатильность крипторынка. Это финансирование, вероятно, ускорит развитие инновационных проектов, особенно на стыке децентрализованных технологий и ИИ, и может стать катализатором для нового витка роста в индустрии. Для российского криптосообщества это открывает как новые возможности для интеграции в глобальные тренды, так и вызовы, связанные с конкуренцией за ресурсы и адаптацией к меняющимся условиям рынка и регулирования.