Крупная утечка данных затронула более 50 тысяч пациентов американской клиники Rocky Mountain Associated Physicians. Злоумышленники получили доступ к личной, финансовой и медицинской информации, включая номера социального страхования и данные банковских карт.

Масштабная кибератака на медицинское учреждение США

Медицинская клиника Rocky Mountain Associated Physicians, расположенная в штате Юта, США, стала жертвой кибератаки, в результате которой были скомпрометированы конфиденциальные данные 50 640 пациентов. Инцидент был официально зарегистрирован в Управлении по гражданским правам Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Согласно отчёту, опубликованному HIPAA Journal, криминалистическое расследование установило, что несанкционированный доступ к системам клиники, включая базу данных с защищённой медицинской информацией, произошёл 2 февраля 2026 года. Злоумышленники получили доступ к широкому спектру персональных данных, что представляет серьёзную угрозу для пострадавших.

Какие данные оказались под угрозой?

Перечень украденной информации включает имена пациентов, даты рождения, контактные данные, номера социального страхования, идентификаторы медицинских карт, а также сведения о диагнозах и лечении. Кроме того, в некоторых случаях хакеры могли получить доступ к финансовой информации, такой как номера дебетовых и кредитных карт, а также PIN-коды.

HIPAA Journal также сообщает, что ответственность за атаку взяла на себя одна из известных групп, специализирующихся на программах-вымогателях. После отказа клиники выплатить выкуп, данные были опубликованы на даркнет-ресурсах, что значительно увеличивает риски для пострадавших.

В ответ на инцидент, Rocky Mountain Associated Physicians привлекла сторонних экспертов по кибербезопасности для проведения расследования и усиления защитных мер. Клиника также уведомила всех пострадавших лиц и предложила им бесплатные услуги по мониторингу кредитной истории и защите от кражи личных данных.

Что это значит для крипторынка и майнеров?

Хотя данная новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она подчёркивает общую уязвимость цифровых систем и важность кибербезопасности. Утечки персональных данных могут привести к фишинговым атакам, мошенничеству и краже личности, что косвенно влияет на все сферы цифровой экономики, включая криптоиндустрию. Повышенная бдительность и использование надёжных методов защиты данных остаются актуальными для всех участников рынка.

Для майнеров, работающих с криптовалютами, это напоминание о необходимости обеспечения максимальной безопасности своих цифровых активов. Использование двухфакторной аутентификации, надёжных паролей, аппаратных кошельков и регулярное обновление программного обеспечения являются ключевыми мерами предосторожности. Также важно быть внимательным к любым подозрительным сообщениям или запросам, которые могут быть попытками фишинга, использующими украденные персональные данные.