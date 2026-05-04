Криптовалютный маркет-мейкер GSR объявил о привлечении SC Ventures, инновационного подразделения Standard Chartered, в качестве первого внешнего акционера. Сумма сделки не раскрывается, но она знаменует новый этап в отношениях компаний, начатых с совместного участия в проекте Libeara.

Кто, сколько, когда

SC Ventures, подразделение британского банка Standard Chartered, стало первым внешним инвестором GSR. Точная сумма вложения не разглашается, но по нашей рыночной оценке, речь идёт о десятках миллионов долларов. Сделка завершена в июне 2024 года.

Как это работает технически

GSR, основанная в 2013 году, специализируется на предоставлении ликвидности и торговых решений для криптовалютных рынков. SC Ventures, в свою очередь, фокусируется на инвестициях в финтех и блокчейн-проекты. Их сотрудничество началось с совместного участия в платформе токенизации Libeara, где GSR выступила инвестором.

Реакция конкурентов

Рынок криптовалютных маркет-мейкеров становится всё более конкурентным. Такие игроки, как Wintermute и Amber Group, активно привлекают внешние инвестиции. В марте 2024 Wintermute получила $50 млн от фонда Brevan Howard, что подчёркивает растущий интерес традиционных финансовых институтов к криптоиндустрии.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов этот альянс может открыть новые возможности для выхода на международные рынки. С учётом текущего курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в подобные проекты становятся более доступными. Кроме того, легализация майнинга через реестр ФНС позволяет российским компаниям участвовать в глобальных инициативах на законных основаниях.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные стратегические альянсы могут ускорить интеграцию криптовалютных технологий в традиционные финансовые системы, что особенно актуально для России с её растущим интересом к блокчейн-решениям.