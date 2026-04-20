Компания Grayscale Investments внесла изменения в заявку на запуск биржевого фонда Hyperliquid ETF, заменив Coinbase на Anchorage Digital в качестве кастодиана для части активов. Ранее Anchorage уже выступала вторичным кастодианом для части активов Bitcoin и Ethereum Trust компании Grayscale.

Кастодиан — это организация, отвечающая за хранение и защиту активов. В случае с криптовалютными ETF выбор кастодиана является критически важным, поскольку от этого зависит безопасность средств инвесторов. Coinbase, одна из крупнейших криптобирж в мире, ранее выполняла эту роль для Grayscale.

Anchorage Digital, основанная в 2017 году, специализируется на предоставлении услуг кастодиана для институциональных инвесторов. Компания получила федеральную банковскую лицензию в США, что делает её привлекательной для крупных финансовых игроков. Замена Coinbase на Anchorage может быть связана с желанием Grayscale диверсифицировать риски и усилить безопасность активов.

Изменения в заявке Grayscale подчеркивают растущую конкуренцию на рынке услуг кастодиана для криптовалют. Это также свидетельствует о том, что компании стремятся соответствовать строгим требованиям регуляторов, особенно в свете ожидаемого одобрения спотовых биткоин-ETF в США.

Что это значит

Для российских инвесторов и майнеров это событие подчеркивает важность выбора надежного кастодиана при работе с криптовалютными активами. Замена Coinbase на Anchorage может быть сигналом к тому, что крупные игроки рынка стремятся минимизировать риски и повысить уровень безопасности. Это также может повлиять на доверие инвесторов к криптовалютным продуктам Grayscale и другим подобным фондам.