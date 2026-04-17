Корпорация Google ведет переговоры с Министерством обороны США о внедрении своей ИИ-модели Gemini в системы Пентагона, включая строго засекреченные. Это позволит военным использовать ИИ для различных целей, но вызывает опасения по поводу этических аспектов и прецедентов.

Google и Пентагон: Новая глава в сотрудничестве

Технологический гигант Google ведет активные переговоры с Министерством обороны США о возможности интеграции своей передовой модели искусственного интеллекта Gemini в военные системы. Обсуждение охватывает все уровни доступа к информации, от открытых источников до строго засекреченных данных, как сообщает издание The Information со ссылкой на информированные источники. Потенциальное соглашение предоставит Пентагону широкие возможности для применения разработок Google «для всех законных целей».

В ходе этих переговоров Google предложила включить в договор дополнительные пункты, которые бы исключали использование Gemini для массовой слежки за гражданами или создания полностью автономного оружия. Представитель оборонного ведомства США воздержался от прямых комментариев относительно диалога с Google, однако подчеркнул неизменное стремление Пентагона к внедрению передовых ИИ-технологий. Это планируется осуществлять через тесное сотрудничество с частным сектором, охватывающее все уровни секретности.

Контекст: Предыдущие разногласия и этические дилеммы

Текущие переговоры Google с Пентагоном разворачиваются на фоне недавнего конфликта между оборонным ведомством и ИИ-стартапом Anthropic. Этот инцидент, переросший в судебное разбирательство и последующий запрет на использование технологий Anthropic во всех федеральных ведомствах по решению президента США Дональда Трампа, подчеркивает сложность этических вопросов в сфере военного применения ИИ.

Предпосылки к конфликту возникли в июле 2025 года, когда Министерство обороны США заключило контракты на сумму до 200 миллионов долларов с несколькими ведущими ИИ-компаниями, включая Anthropic, Google, OpenAI и xAI. Целью было создание ИИ-решений для обеспечения безопасности. Инструменты Anthropic были интегрированы в секретные среды благодаря их высокому качеству. Однако уже в январе 2026 года издание WSJ сообщило о риске разрыва соглашения. Основной причиной стали жесткие этические принципы Anthropic, запрещающие применение их модели Claude для массовой слежки и в автономных летальных операциях. Это вызвало недовольство чиновников, особенно на фоне интеграции чат-бота Grok от xAI в сеть Пентагона. Министр обороны Пит Хегсет тогда заявил, что ведомство «не будет использовать модели, которые не позволяют вести войны».

Ситуация обострилась в феврале 2026 года, когда армия США применила Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил о готовности отказаться от сотрудничества с Пентагоном, если это будет означать использование их технологий способом, «который может подорвать, а не защитить демократические ценности». Он подтвердил, что проблема заключается в потенциальном использовании инструментов, подобных Claude, для «массовой слежки внутри страны» и создания «полностью автономного оружия». Принципиальная позиция Anthropic укрепила их репутацию среди пользователей, в то время как OpenAI столкнулась с критикой за свое соглашение с Министерством обороны, которое Сэм Альтман впоследствии назвал поспешным.

Эволюция позиции Google и внутреннее сопротивление

Нынешние переговоры Google с Пентагоном вызывают ассоциации с событиями 2018 года, когда корпорация прекратила участие в Project Maven. В рамках этого проекта искусственный интеллект использовался для анализа видеозаписей с дронов. Google отказалась от проекта из-за массового недовольства сотрудников: более 3000 человек подписали открытое письмо, требуя прекратить разработку ИИ для боевых беспилотников. Этот инцидент спровоцировал широкую дискуссию в технологической отрасли о допустимости применения алгоритмов в военных целях.

С тех пор Google планомерно восстанавливала отношения с правительством. В 2022 году было создано специальное подразделение для работы с государственным сектором. В 2024 году компания подписала соглашение о сотрудничестве в области ИИ с Министерством обороны, которое тогда ограничивалось несекретными областями. В начале 2025 года Google удалила из своих внутренних принципов ИИ пункт, прямо запрещавший использование технологии в «оружии и системах наблюдения». Потенциальное подписание контракта, допускающего работу в секретных средах, означает выход за рамки обычного «сотрудничества» и указывает на готовность к полномасштабной интеграции технологий компании в ключевые оборонные операции.

Однако участие Google в оборонных контрактах продолжает вызывать внутреннее недовольство. В 2018 году компания обещала не работать над военными технологиями. Тем не менее, в апреле 2024 года стало известно о предоставлении услуг облачных вычислений и доступа к службам ИИ Министерству обороны Израиля. Около 200 сотрудников DeepMind, профильного ИИ-подразделения Google, выразили официальный протест, призывая расторгнуть соглашения с оборонными ведомствами. Они опасаются, что передовые разработки лаборатории передаются армиям, ведущим реальные боевые действия. «Любое участие в военном и оружейном производстве негативно сказывается на нашей позиции лидера в области этического и ответственного ИИ, а также противоречит нашей миссии и заявленным принципам искусственного интеллекта», — говорится в документе, который собрал подписи около 5% сотрудников.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Хотя прямая связь между интеграцией Gemini в военные системы и рынком криптовалют не очевидна, косвенное влияние может быть значительным. Развитие и применение ИИ, особенно в таких чувствительных областях, как оборона, требует колоссальных вычислительных мощностей. Это может стимулировать дальнейшее развитие полупроводниковой промышленности, что, в свою очередь, влияет на доступность и стоимость специализированного оборудования для майнинга, такого как ASIC-майнеры. Повышенный спрос на чипы для ИИ может привести к дефициту или удорожанию компонентов, используемых в майнинговом оборудовании. Для майнеров из России и СНГ это означает потенциальное увеличение затрат на обновление или расширение парка устройств, а также возможное ужесточение конкуренции за доступ к передовым технологиям. Кроме того, усиление государственного контроля над технологиями ИИ может в будущем повлиять на регулирование децентрализованных систем и блокчейна, хотя это пока лишь гипотетический сценарий. Важно следить за развитием событий, так как технологические тренды в одном секторе часто имеют отголоски в других, особенно в таких высокотехнологичных, как криптовалюты и майнинг.