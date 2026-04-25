Американский инвестиционный банк Goldman Sachs занял позицию крупнейшего институционального держателя спотовых биржевых фондов (ETF) на базе криптовалюты XRP. Общий объем инвестиций банка в эти фонды достигает 153,8 миллиона долларов США, что делает его ключевым игроком на этом развивающемся рынке.

Согласно аналитическим данным, Goldman Sachs распределил свои вложения между четырьмя различными спотовыми XRP-фондами. В частности, 40 миллионов долларов были инвестированы в ETF от компании Bitwise, 38,5 миллиона долларов — в фонд XRPZ от Franklin Templeton, а еще 38 миллионов долларов — в GXRP. Эти инвестиции подчеркивают растущий интерес традиционных финансовых институтов к цифровым активам, несмотря на сохраняющуюся волатильность рынка.

Примечательно, что, несмотря на значительные вложения Goldman Sachs, подавляющая часть активов в американских ETF на XRP — около 84% — по-прежнему находится под контролем частных инвесторов. Это указывает на то, что розничные инвесторы активно участвуют в рынке XRP-ETF, хотя институциональные игроки постепенно наращивают свое присутствие и влияние. Подобное распределение активов характерно для многих новых классов инвестиционных продуктов, где розничные инвесторы часто первыми осваивают новые возможности, а затем к ним присоединяются крупные институты.

Инвестиции Goldman Sachs в XRP-ETF могут быть интерпретированы как сигнал о потенциальном дальнейшем принятии криптовалют в мейнстримной финансовой системе. Банк, известный своей консервативной инвестиционной стратегией, демонстрирует готовность к диверсификации портфеля за счет цифровых активов. Это также может способствовать повышению ликвидности и стабильности рынка XRP в долгосрочной перспективе, привлекая других институциональных инвесторов.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ?

Для инвесторов из России и стран СНГ, а также для всего криптовалютного рынка, вложения Goldman Sachs в XRP-ETF являются важным индикатором. Это демонстрирует растущую легитимность и институциональное признание криптовалют, в частности XRP, несмотря на продолжающиеся регуляторные дискуссии и судебные процессы, такие как дело SEC против Ripple. Увеличение институционального капитала в криптоактивах может способствовать стабилизации цен и снижению волатильности, что делает рынок более привлекательным для широкого круга инвесторов. Однако прямые инвестиции в подобные ETF для граждан РФ и СНГ могут быть затруднены из-за санкционных ограничений и особенностей местного законодательства, поэтому им приходится искать альтернативные пути доступа к рынку XRP, например, через покупку токенов на криптобиржах.