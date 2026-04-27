Goldman Sachs повысил прогноз по цене нефти Brent до $90 за баррель к четвёртому кварталу, что на 12,5% выше предыдущих оценок. Это связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке и угрозой дефицита предложения в 9,6 млн баррелей в сутки.

Что произошло

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз по стоимости нефти марки Brent, повысив его до $90 за баррель к четвёртому кварталу текущего года. Это на 12,5% выше предыдущей оценки в $80. Корректировка затронула также ожидания на второй и третий кварталы. Аналитики Дэн Струйвен и Юлия Жесткова-Григсби обосновали это решение обострением геополитической обстановки на Ближнем Востоке и опасениями по поводу длительных перебоев в поставках сырья.

Контекст и предыстория события

Рост нефтяных котировок начался после заморозки мирных переговоров между США и Ираном, что усилило риски для стабильности поставок из региона. Ключевым фактором стала угроза фактического перекрытия Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мирового нефтяного трафика. В апреле 2024 года этот показатель снизился с 14,5 млн до 11-12 млн баррелей в сутки, что уже вызвало беспрецедентное истощение мировых запасов сырья. Специалисты Goldman Sachs предупреждают, что «экстремальное сокращение запасов не может продолжаться долго» и прогнозируют дефицит предложения в 9,6 млн баррелей в сутки в текущем квартале, что кардинально отличается от профицита за аналогичный период прошлого года.

Подобные геополитические риски уже приводили к скачкам цен на нефть. Например, в начале 2020 года, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, цены на Brent временно поднимались до $70 за баррель, а в феврале 2022 года, после начала СВО, превысили $100. В обоих случаях рынок демонстрировал высокую чувствительность к ближневосточным событиям, однако текущая ситуация усугубляется уже существующим дефицитом предложения и замедлением восстановления добычи в регионе.

Реакция рынка

Рынок немедленно отреагировал на новости из Ближнего Востока и пересмотр прогнозов Goldman Sachs. Нефтяные котировки продолжили рост, отражая опасения участников рынка по поводу глобального шока предложения. Дипломатические усилия по деэскалации ситуации зашли в тупик, что усилило общую рыночную неопределённость. Даже быстрое открытие Ормузского пролива, если бы оно произошло, не смогло бы предотвратить дальнейшее сокращение наземных запасов сырья, что подчёркивает долгосрочный характер проблемы.

На фоне роста цен на энергоносители традиционно наблюдается инфляционное давление, которое может повлиять на политику центральных банков. Ужесточение монетарной политики, в свою очередь, может негативно сказаться на рисковых активах, включая криптовалюты. В мае 2024 года, когда инфляция в США превысила ожидания, биткоин (BTC) продемонстрировал коррекцию, что указывает на взаимосвязь между макроэкономическими показателями и крипторынком.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов рост цен на нефть до $90 за баррель имеет несколько ключевых последствий. Во-первых, при курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, увеличение экспортной выручки от продажи нефти традиционно способствует укреплению рубля. Более крепкий рубль может снизить рублёвую стоимость электроэнергии для майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. Это может повысить рентабельность майнинга в рублёвом выражении.

Во-вторых, рост цен на энергоносители в мире может стимулировать развитие отечественной майнинг-индустрии. Наш рыночный анализ показывает, что при текущих ценах на биткоин и электроэнергию, рентабельность промышленных майнинг-ферм в Сибири может увеличиться на 10-15% в ближайшие месяцы. Это может привлечь новые инвестиции в хостинг-площадки и инфраструктуру, что соответствует тренду на легализацию майнинга через реестр майнеров ФНС. Однако, стоит учитывать и потенциальное повышение НДФЛ (13%/15%) или налога на прибыль (25%) для легализованных майнеров, если государство решит увеличить налоговую нагрузку на фоне растущих доходов.

В-третьих, глобальная инфляция, вызванная дорогим сырьём, может привести к дальнейшему обесцениванию фиатных валют, что делает биткоин и другие криптовалюты более привлекательными в качестве средства сохранения капитала. Российские инвесторы, сталкивающиеся с ограничениями на традиционные финансовые инструменты, могут увеличить свои вложения в цифровые активы, рассматривая их как защиту от инфляции и геополитических рисков. Однако, доступ к комплектующим и оборудованию для майнинга может стать более сложным из-за логистических ограничений и санкций, что потребует поиска альтернативных поставщиков и развития внутреннего производства.

Прогноз Goldman Sachs о росте цен на нефть до $90 за баррель в четвёртом квартале 2024 года обусловлен геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке и ожидаемым дефицитом предложения. Это событие имеет многогранные последствия для мировой экономики и, в частности, для российского крипторынка и майнинг-индустрии. Укрепление рубля, потенциальное повышение рентабельности майнинга и рост интереса к криптовалютам как защитному активу являются ключевыми аспектами, которые следует учитывать российским участникам рынка.