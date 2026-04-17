Goldman Sachs заявляет о возрождении интереса к акциям, связанным с искусственным интеллектом, на фоне восстановления рынка.

Goldman Sachs сообщает о возвращении одного из ключевых инвестиционных трендов на фоне восстановления рынка. В новом эпизоде подкаста Exchanges банка Доминик Уилсон, старший рыночный консультант Goldman Sachs Research, отметил, что акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), снова становятся популярными среди инвесторов.

Рост интереса к ИИ

«Мы наблюдаем, что тема искусственного интеллекта возвращается очень быстро, причём не только в разговорах, но и в действиях рынка. Акции полупроводниковых компаний показывают отличные результаты, достигнув новых максимумов», — заявил Уилсон.

Однако он также предупредил, что в ближайшее время инвесторы могут столкнуться с повышенной волатильностью рынка. Уилсон рекомендует действовать гибко и быть готовым к изменениям.

Советы для инвесторов

«Следует избирательно увеличивать риски в активах, которые вам нравятся, и активно хеджироваться, поскольку риски снижения всё ещё остаются значительными и могут легко дестабилизировать ситуацию», — отметил эксперт.

Он также добавил, что при снижении рынка стоит задуматься о добавлении рисковых активов по более низким ценам, а при росте — усилить хеджирование.

Что это значит для российских инвесторов? Возрождение интереса к акциям ИИ может стать сигналом для пересмотра инвестиционных стратегий. Однако важно учитывать высокую волатильность и действовать осторожно.