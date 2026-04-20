Председатель SEC Пол Аткинс за год работы усилил внимание регулятора к крипторынку, сосредоточившись на его регулировании и развитии.

Спустя год после назначения на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс заявил о своей миссии по продвижению, уточнению и трансформации рынка криптовалют. Его подход, обозначенный аббревиатурой ACT (Advance, Clarify, Transform), направлен на создание более прозрачной и регулируемой экосистемы.

За последний год SEC под руководством Аткинса значительно усилила внимание к криптовалютным активам. Регулятор активно занимается разработкой новых правил и стандартов, которые должны обеспечить защиту инвесторов и предотвратить мошенничество на рынке. Особое внимание уделяется рынкам прогнозирования, которые стали объектом пристального изучения со стороны SEC.

Аткинс подчеркивает, что его цель — не только ужесточить регулирование, но и способствовать развитию инноваций в криптоиндустрии. Он считает, что четкие правила и стандарты помогут привлечь больше институциональных инвесторов и укрепить доверие к рынку.

Одним из ключевых направлений работы SEC стало изучение рынков прогнозирования, которые предлагают пользователям делать ставки на исход различных событий. Регулятор обеспокоен потенциальными рисками, связанными с такими платформами, включая возможность манипулирования рынком и отсутствие прозрачности.

Что это значит для России и СНГ? Усиление регулирования крипторынка в США может повлиять на глобальные стандарты, которые впоследствии могут быть приняты и в других странах, включая Россию и государства СНГ. Инвесторам и участникам рынка стоит следить за изменениями в законодательстве и готовиться к возможным новым требованиям.