Tether предлагает помощь Drift Protocol с условием перехода на USDT

Паоло Ардоино, генеральный директор компании Tether, объявил о готовности предоставить финансовую поддержку в размере 150 миллионов долларов США протоколу Drift, работающему в экосистеме Solana. Это предложение стало ответом на недавний инцидент, связанный с эксплойтом, который затронул протокол. Однако, как подчеркнул Ардоино, помощь будет оказана при выполнении ключевого условия: Drift Protocol должен перейти на использование стейблкоина USDT вместо USDC, который в настоящее время является основным для платформы.

Инцидент с Drift Protocol, произошедший 13 июня, был связан с уязвимостью в его системе, которая привела к значительным потерям. По данным аналитической компании Cyvers, протокол потерял около 3 миллионов долларов в результате атаки. Эти средства были выведены из пула ликвидности, что вызвало обеспокоенность среди пользователей и инвесторов. Хотя сумма потерь относительно невелика по сравнению с общим объемом активов, заблокированных в протоколе (TVL), инцидент подсветил риски, присущие децентрализованным финансовым платформам.

Предложение Tether не является прямым возмещением украденных средств, а скорее стратегической инвестицией, направленной на укрепление позиций USDT в экосистеме Solana и DeFi в целом. Паоло Ардоино, известный своей активной позицией в криптосообществе, давно выступает за более широкое использование USDT как наиболее ликвидного и надежного стейблкоина. Его инициатива по поддержке Drift Protocol может быть расценена как попытка использовать кризисную ситуацию для продвижения своего продукта и расширения его влияния на рынке.

Переход на USDT для такого крупного протокола, как Drift, может иметь далекоидущие последствия для всей экосистемы Solana. USDC, выпускаемый компанией Circle, является вторым по величине стейблкоином по рыночной капитализации и широко используется в DeFi-приложениях. Если Drift Protocol примет предложение Tether, это может спровоцировать аналогичные переходы и в других протоколах, что усилит доминирование USDT и потенциально изменит баланс сил на рынке стейблкоинов.

В своем заявлении Ардоино также отметил, что Tether готов оказать помощь в восстановлении и укреплении безопасности протокола Drift, предлагая не только финансовые ресурсы, но и экспертизу. Это свидетельствует о комплексном подходе Tether к развитию партнерских отношений и укреплению доверия к своей экосистеме. Для Drift Protocol это предложение представляет собой возможность не только восстановиться после эксплойта, но и получить значительную финансовую поддержку для дальнейшего развития.

Что это значит для российского и СНГ криптосообщества?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, активно использующих стейблкоины в своей деятельности, эта новость имеет несколько аспектов. Во-первых, усиление позиций USDT на рынке DeFi, особенно в такой крупной экосистеме, как Solana, может повысить ликвидность и удобство использования USDT для различных операций. Это особенно актуально в условиях, когда доступ к традиционным финансовым инструментам может быть ограничен. Во-вторых, потенциальное смещение баланса в сторону USDT может повлиять на выбор стейблкоина для хранения активов и проведения транзакций, делая USDT еще более привлекательным вариантом. В-третьих, инциденты, подобные эксплойту Drift Protocol, напоминают о необходимости тщательной проверки безопасности DeFi-проектов, независимо от используемых стейблкоинов, и о важности диверсификации рисков при инвестировании в децентрализованные финансы.