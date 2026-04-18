Глава розничной платформы GalaxyOne Закари Принс считает, что инвесторам стоит сосредоточиться на стейкинге криптовалют, а не на прогнозировании рынка.

Закари Принс, руководитель розничной платформы GalaxyOne, высказал мнение, что долгосрочным инвесторам стоит пересмотреть свои стратегии. По его словам, прогнозирование рынка не должно быть ключевым элементом диверсифицированного портфеля.

Принс подчеркнул, что стейкинг криптовалют предлагает более стабильный и предсказуемый доход по сравнению с попытками угадать движение цен. «Стейкинг позволяет инвесторам участвовать в работе блокчейн-сетей и получать пассивный доход, что особенно важно в условиях высокой волатильности рынка», — отметил он.

Глава GalaxyOne также обратил внимание на растущую популярность стейкинга среди институциональных инвесторов. По его словам, это свидетельствует о зрелости рынка и увеличении доверия к криптовалютам как к классу активов.

Принс призвал розничных инвесторов больше внимания уделять изучению механизмов стейкинга и выбирать надежные платформы для участия в этом процессе. Он также отметил, что стейкинг может стать важным инструментом для снижения рисков в криптопортфеле.

Что это значит

Для российских инвесторов рекомендации Принса особенно актуальны в свете растущей популярности криптовалют в стране. Стейкинг может стать альтернативой традиционным инвестициям, предлагая более высокую доходность при меньших рисках. Однако важно помнить о необходимости тщательного выбора платформ и понимания всех аспектов этого процесса.