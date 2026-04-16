Генеральный директор Circle Джереми Аллэйр считает, что юань-стейблкоин может стать мощным инструментом для укрепления позиций китайской валюты на мировой арене.

Генеральный директор Circle Джереми Аллэйр в интервью Reuters заявил о значительном потенциале стейблкоина, привязанного к китайскому юаню. По его мнению, такой цифровой актив способен усилить конкурентоспособность юаня и упростить международные платежи.

Технологическая гонка валют

Аллэйр подчеркнул, что стейблкоины стали новым рычагом влияния национальных валют на глобальной арене. «Стейблкоин в юане — колоссальная возможность. В борьбе валют побеждает та, у которой лучше характеристики. Это технологическая гонка», — отметил он. Глава Circle прогнозирует появление китайского юань-стейблкоина в ближайшие три-пять лет.

Позиция китайских властей

В июле 2025 года крупные китайские компании Ant Group и JD призвали Народный банк Китая (НБК) легализовать юань-стейблкоины. Однако власти страны пока занимают осторожную позицию. В августе того же года финансовые регуляторы КНР запретили проведение семинаров и публикацию исследований о фиатных активах.

В феврале 2026 года НБК и ключевые ведомства запретили выпуск юань-стейблкоинов за пределами страны без предварительной регистрации. Чиновники также ужесточили процесс токенизации китайских активов (RWA), чтобы защитить финансовую стабильность и сдержать отток капитала.

Эксперты The Economist выразили сомнения в успехе юань-стейблкоина из-за строгого контроля за движением капитала в Китае.

Что это значит: Китай продолжает исследовать возможности цифровых активов для укрепления позиций своей валюты, но действует осторожно, чтобы минимизировать риски для финансовой системы.

Практический вывод: Майнерам и инвесторам стоит следить за развитием юань-стейблкоинов, так как их появление может повлиять на глобальный рынок криптовалют и платежные системы.