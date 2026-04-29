Гибралтар легализует токенизированные акции фондов для регулируемых компаний

Новый законопроект Гибралтара позволит регулируемым фондам выпускать акции на блокчейне с полным юридическим признанием и защитой инвесторов.

Что произошло

Правительство Гибралтара внесло законопроект, который позволит регулируемым фондам выпускать токенизированные акции. Эти акции будут иметь полное юридическое признание и защиту инвесторов. Законопроект направлен на создание правовой базы для использования блокчейн-технологий в финансовом секторе.

Контекст и предыстория события

Гибралтар уже давно позиционирует себя как юрисдикцию, дружественную к криптовалютам. В 2018 году здесь был принят закон о регулировании бизнеса, связанного с блокчейном и криптовалютами. Новый законопроект является логическим продолжением этой политики и направлен на интеграцию блокчейн-технологий в традиционный финансовый сектор.

Реакция рынка

Рынок криптовалют положительно воспринял новость о законопроекте. В редакции MinerWorld отмечают, что это может стать важным шагом для легализации цифровых активов в других странах. Однако пока конкретных изменений в ценах криптовалют не наблюдается.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов новость может иметь косвенное значение. В России уже действует закон о цифровых финансовых активах (ФЗ-259), который регулирует выпуск и обращение токенов. Однако российские инвесторы могут рассматривать Гибралтар как потенциальную юрисдикцию для размещения своих активов, учитывая более либеральное регулирование и защиту прав инвесторов.

Новый законопроект Гибралтара может стать важным шагом в легализации токенизированных активов и их интеграции в традиционный финансовый сектор. Это открывает новые возможности для инвесторов и компаний, использующих блокчейн-технологии.

Частые вопросы

Какие компании смогут выпускать токенизированные акции?
Регулируемые фонды в Гибралтаре смогут выпускать токенизированные акции на блокчейне с полным юридическим признанием.
Как это повлияет на российских инвесторов?
Российские инвесторы могут рассматривать Гибралтар как потенциальную юрисдикцию для размещения своих активов, учитывая более либеральное регулирование и защиту прав инвесторов.
Какие законы регулируют токены в России?
В России действует закон о цифровых финансовых активах (ФЗ-259), который регулирует выпуск и обращение токенов.

