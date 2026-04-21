Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иски против Coinbase и Gemini, обвиняя их в нелицензированной работе рынков прогнозов. Это усиливает давление на криптокомпании в условиях ужесточения регулирования платформ для ставок на события.

Генпрокуратура Нью-Йорка подала в суд на Coinbase и Gemini за нелицензированные рынки

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс инициировала судебные разбирательства против крупных криптовалютных бирж Coinbase и Gemini. Основное обвинение заключается в том, что обе компании управляли нелицензированными рынками прогнозов, что, по мнению прокуратуры, нарушает законодательство штата. Эти действия являются частью более широкой тенденции усиления регуляторного давления на криптовалютную индустрию, особенно в отношении платформ, предлагающих торговлю на основе будущих событий.

Иски, поданные Джеймс, утверждают, что Coinbase и Gemini не получили необходимых разрешений для ведения такой деятельности на территории Нью-Йорка. Рынки прогнозов, или так называемые «рынки событий», позволяют пользователям делать ставки на исход различных событий, от политических выборов до спортивных результатов и экономических показателей. Регуляторы по всему миру всё чаще рассматривают такие платформы как форму нерегулируемых азартных игр или торговли деривативами, требующих строгой лицензии и надзора.

Для Coinbase это не первый случай столкновения с регуляторами по поводу подобных продуктов. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже выражала обеспокоенность по поводу предложения Coinbase фьючерсов на криптовалюты и других деривативных продуктов. Gemini также оказалась под пристальным вниманием, особенно после краха её кредитной программы Earn, что привело к обвинениям со стороны SEC в предложении незарегистрированных ценных бумаг. Нынешние иски в Нью-Йорке добавляют ещё один уровень юридических проблем для обеих компаний, которые стремятся расширить свои предложения продуктов в условиях растущего спроса на более сложные финансовые инструменты в криптопространстве.

Регуляторные органы штата Нью-Йорк известны своим строгим подходом к криптовалютной индустрии, что подтверждается наличием лицензии BitLicense, одной из самых требовательных в США. Компании, желающие работать в штате, должны соответствовать высоким стандартам в области борьбы с отмыванием денег (AML), кибербезопасности и защиты потребителей. Обвинения в нелицензированной деятельности на рынках прогнозов подчёркивают решимость прокуратуры обеспечить соблюдение этих правил, независимо от размера и репутации криптокомпании.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ эти события в США служат важным напоминанием о возрастающем регуляторном давлении на криптовалютную индустрию по всему миру. Ужесточение контроля может привести к ограничению доступа к определённым продуктам и услугам, особенно тем, которые связаны с деривативами и рынками прогнозов. Это также подчёркивает необходимость для компаний чётко соблюдать местные законы, чтобы избежать юридических проблем, которые могут повлиять на их стабильность и доступность для пользователей.

Для майнеров, особенно тех, кто использует ASIC-оборудование, прямых последствий от этих исков нет. Однако косвенно усиление регуляции может повлиять на общую ликвидность и настроение рынка, что, в свою очередь, может сказаться на ценах криптовалют и, как следствие, на доходности майнинга. Стабильность и предсказуемость регуляторной среды важны для долгосрочного планирования инвестиций в майнинговое оборудование.