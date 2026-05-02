GameStop планирует поглощение eBay: что это значит для рынка

Акции GameStop выросли на 9% после сообщений о возможном поглощении eBay. Сделка может изменить расклад сил на рынке и повлиять на стратегии инвесторов.

Акции GameStop (GME) подскочили на 9% после публикации Wall Street Journal о подготовке компании к поглощению eBay (EBAY). Этот шаг может стать одним из самых громких в истории рынка и повлиять на стратегии инвесторов.

Кто, сколько, когда

GameStop планирует предложить за eBay сумму, которая может достичь $46 млрд. По данным источников, официальное предложение может поступить уже в конце мая. Рыночная капитализация GameStop составляет около $12 млрд, что делает сделку амбициозной.

Как это работает технически

Сделка предполагает выпуск новых акций GameStop для финансирования покупки. Руководство компании рассчитывает на рост капитализации до $100 млрд после завершения сделки. Это потребует одобрения акционеров обеих компаний.

Реакция конкурентов

Amazon и другие игроки рынка электронной коммерции пока не комментируют возможное слияние. Однако аналитики ожидают усиления конкуренции в сегменте онлайн-торговли.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов важно учитывать курс рубля, который на момент публикации составляет около 95 ₽ за $1. В редакции MinerWorld отмечают, что сделка может повлиять на доступность инвестиционных инструментов для российских трейдеров. Кроме того, учитывая текущее регулирование ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские инвесторы должны быть готовы к изменениям в налогообложении операций с акциями иностранных компаний.

Сделка между GameStop и eBay может стать важным событием для рынка, влияя не только на акции компаний, но и на стратегии инвесторов по всему миру.

Частые вопросы

Как сделка повлияет на российских инвесторов?
Российские инвесторы должны учитывать курс рубля и изменения в налогообложении операций с акциями иностранных компаний.
Каковы шансы на успешное завершение сделки?
Сделка требует одобрения акционеров обеих компаний и может столкнуться с регуляторными препятствиями.
Как это повлияет на рынок электронной коммерции?
Сделка может усилить конкуренцию в сегменте онлайн-торговли, особенно для таких игроков, как Amazon.

