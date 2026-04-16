Galaxy Digital предложила SEC не приравнивать AMM к биржам

Финансовая компания Galaxy Digital направила официальное обращение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с предложением пересмотреть подход к регулированию автоматизированных маркетмейкеров (AMM). Основная идея заключается в том, чтобы разрешить этим системам торговать токенизированными ценными бумагами без необходимости регистрации в качестве бирж.

AMM представляют собой алгоритмические протоколы, которые обеспечивают ликвидность на децентрализованных платформах. В отличие от традиционных бирж, они не используют централизованный ордерный книгу, а вместо этого полагаются на смарт-контракты для автоматического исполнения сделок.

Galaxy Digital подчеркивает, что текущие правила SEC создают излишние барьеры для развития инновационных финансовых технологий. Компания предлагает рассматривать AMM как отдельный класс участников рынка, который требует специфического регулирования, отличного от стандартов для традиционных бирж.

Это предложение стало частью более широкой дискуссии о регулировании децентрализованных финансов (DeFi) в США. SEC продолжает изучать различные аспекты этой сферы, включая вопросы защиты инвесторов и предотвращения манипуляций на рынке.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка инициатива Galaxy Digital может стать важным шагом к легализации и упрощению использования децентрализованных финансовых инструментов. Если SEC примет предложение, это откроет новые возможности для интеграции токенизированных активов в DeFi-экосистему, что может повлиять на глобальный рынок криптовалют.