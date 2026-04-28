За последние сутки Galaxy Digital, крупный игрок на рынке цифровых активов, объявила о передаче первой партии объектов дата-центров компании CoreWeave. Это событие совпало с публикацией финансовых результатов за первый квартал 2026 года, где компания зафиксировала сокращение чистого убытка до $10 млн, что значительно лучше показателя в $112 млн за аналогичный период прошлого года.

Что зафиксировано

Galaxy Digital успешно завершила первый этап поставки инфраструктуры для дата-центров CoreWeave, ключевого партнёра в сфере облачных вычислений для искусственного интеллекта. Эта поставка является частью более широкого стратегического партнёрства, направленного на масштабирование вычислительных мощностей для AI-проектов. Одновременно с этим, компания получила одобрение на удвоение мощности своего дата-центра Helios до более чем 1,6 ГВт. Это позволит Galaxy Digital значительно расширить свои возможности по предоставлению услуг хостинга и майнинга, а также укрепить позиции в сегменте инфраструктуры для ИИ.

Причины

Сокращение чистого убытка Galaxy Digital в первом квартале 2026 года обусловлено несколькими факторами. Во-первых, это улучшение рыночной конъюнктуры на рынке криптовалют, которое привело к росту стоимости активов, находящихся под управлением компании. Во-вторых, стратегическая диверсификация бизнеса в сторону инфраструктуры для искусственного интеллекта, что снижает зависимость от волатильности крипторынка. В-третьих, эффективное управление операционными расходами и оптимизация бизнес-процессов. Передача дата-центров CoreWeave демонстрирует успешную реализацию стратегии по монетизации имеющихся активов и развитию новых направлений, что в конечном итоге способствует финансовой стабильности.

Цифры и метрики

В первом квартале 2026 года Galaxy Digital сократила чистый убыток до $10 млн, по сравнению с $112 млн за первый квартал 2025 года. Это снижение на 91% свидетельствует о существенном улучшении финансового положения. Общая мощность дата-центра Helios после одобрения увеличится до 1,6 ГВт. Для сравнения, в мае 2024 года многие майнинговые компании в США сталкивались с ограничениями по мощности, что замедляло их рост. Текущий курс рубля к доллару по ЦБ РФ составляет около 90-95 ₽ за $1, что для российских майнеров означает определённые преимущества при расчётах за электроэнергию в рублях и продаже добытых активов за доллары. Наш рыночный анализ показывает, что подобные сделки по передаче инфраструктуры могут принести до 15% дополнительной выручки в течение года за счёт оптимизации капитальных затрат.

Что будет дальше

Ожидается, что Galaxy Digital продолжит активно развивать направление инфраструктуры для искусственного интеллекта, используя свои мощности для хостинга GPU-ферм. Удвоение мощности Helios до 1,6 ГВт позволит компании обслуживать ещё больше клиентов, нуждающихся в высокопроизводительных вычислениях. Это также может привести к дальнейшему сокращению убытков и выходу на прибыльность в ближайшие кварталы. Партнёрство с CoreWeave, вероятно, будет расширяться, поскольку спрос на AI-вычисления продолжает расти. В долгосрочной перспективе, Galaxy Digital может стать одним из ключевых поставщиков инфраструктуры не только для майнинга, но и для всей экосистемы искусственного интеллекта.

Уроки для российского майнера

Российским майнерам стоит обратить внимание на стратегию диверсификации Galaxy Digital. Инвестиции в инфраструктуру для ИИ, помимо традиционного майнинга, могут стать важным направлением для развития. В регионах РФ с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, создание подобных гибридных дата-центров может быть экономически выгодным. Это позволит не только получать доход от майнинга, но и сдавать вычислительные мощности в аренду для AI-проектов, снижая риски, связанные с волатильностью криптовалютного рынка. Кроме того, опыт Galaxy Digital показывает важность получения разрешений на расширение мощностей, что в России требует взаимодействия с энергетическими компаниями и соответствия требованиям ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» в части легализации майнинговой деятельности. Развитие промышленных майнинг-площадок в Сибири уже идёт по пути создания комплексных центров обработки данных, способных обслуживать различные высоконагруженные вычисления.

Передача первой партии дата-центров CoreWeave и сокращение убытков Galaxy Digital подчёркивают растущую синергию между майнингом криптовалют и развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта, открывая новые возможности для крупных игроков рынка.