Фьючерсы на токен Injective стали доступны на регулируемой CFTC бирже Bitnomial, что открывает путь для создания спотового ETF.

Фьючерсы на токен Injective (INJ) начали торговаться на регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) бирже Bitnomial. Это событие знаменует первый выход Injective на рынок регулируемых производных инструментов в США и может стать важным шагом на пути к созданию спотового биржевого фонда (ETF) на основе этого актива.

Bitnomial, получившая лицензию CFTC в 2020 году, стала первой криптовалютной биржей, предлагающей фьючерсы на INJ на территории США. Контракты доступны для торговли с кредитным плечом до 10x и расчетом в биткоинах. Это позволяет инвесторам хеджировать риски и спекулировать на динамике цены INJ, оставаясь в рамках регулируемой экосистемы.

Запуск фьючерсов последовал за подачей заявки на создание спотового ETF на INJ компанией Canary Capital в январе 2024 года. Наличие регулируемых фьючерсов является одним из ключевых требований SEC для одобрения спотовых ETF, что делает этот шаг стратегически важным для Injective.

Injective — это блокчейн-платформа, ориентированная на децентрализованные финансы (DeFi) и торговлю производными инструментами. С момента запуска в 2020 году проект привлек внимание инвесторов благодаря своей высокой пропускной способности и низким комиссиям. Выход на регулируемый рынок США может значительно расширить аудиторию проекта и повысить ликвидность токена INJ.

Что это значит для российских инвесторов? Запуск фьючерсов на INJ на регулируемой бирже США открывает новые возможности для институциональных инвесторов и может стать катализатором роста интереса к этому активу. Однако российским инвесторам следует учитывать риски, связанные с волатильностью криптовалютного рынка, и тщательно изучать нормативные требования перед участием в таких инструментах.