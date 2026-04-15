Фьючерсы на токен Injective (INJ) начали торговаться на регулируемой Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) бирже Bitnomial. Это событие знаменует первый выход Injective на рынок регулируемых производных инструментов в США и может стать важным шагом на пути к созданию спотового биржевого фонда (ETF) на основе этого актива.
Bitnomial, получившая лицензию CFTC в 2020 году, стала первой криптовалютной биржей, предлагающей фьючерсы на INJ на территории США. Контракты доступны для торговли с кредитным плечом до 10x и расчетом в биткоинах. Это позволяет инвесторам хеджировать риски и спекулировать на динамике цены INJ, оставаясь в рамках регулируемой экосистемы.
Запуск фьючерсов последовал за подачей заявки на создание спотового ETF на INJ компанией Canary Capital в январе 2024 года. Наличие регулируемых фьючерсов является одним из ключевых требований SEC для одобрения спотовых ETF, что делает этот шаг стратегически важным для Injective.
Injective — это блокчейн-платформа, ориентированная на децентрализованные финансы (DeFi) и торговлю производными инструментами. С момента запуска в 2020 году проект привлек внимание инвесторов благодаря своей высокой пропускной способности и низким комиссиям. Выход на регулируемый рынок США может значительно расширить аудиторию проекта и повысить ликвидность токена INJ.
Что это значит для российских инвесторов? Запуск фьючерсов на INJ на регулируемой бирже США открывает новые возможности для институциональных инвесторов и может стать катализатором роста интереса к этому активу. Однако российским инвесторам следует учитывать риски, связанные с волатильностью криптовалютного рынка, и тщательно изучать нормативные требования перед участием в таких инструментах.
