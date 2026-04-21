Фьючерсы на биткоин остаются в отрицательной зоне при цене $78 тыс., что усиливает ожидания шорт-сквиза на рынке.

Несмотря на постепенный рост цены биткоина, фьючерсное финансирование остаётся в отрицательной зоне. По данным аналитиков, такая ситуация может привести к шорт-сквизу — резкому росту цены из-за закрытия коротких позиций.

На момент публикации биткоин торгуется на уровне $78 тыс., демонстрируя умеренный восходящий тренд. Однако фьючерсное финансирование продолжает оставаться отрицательным, что указывает на преобладание коротких позиций на рынке.

Отрицательное финансирование фьючерсов — редкое явление, которое обычно предшествует резким движениям цены. В данном случае аналитики ожидают, что давление со стороны коротких позиций может спровоцировать шорт-сквиз, когда трейдеры будут вынуждены закрывать свои позиции по более высокой цене.

Исторически шорт-сквизы на криптовалютном рынке сопровождались значительными скачками цены. Например, в 2021 году подобный сценарий привёл к росту биткоина на 20% за несколько дней. Текущая ситуация напоминает те события, что усиливает ожидания повторения аналогичного сценария.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров текущая ситуация на рынке биткоина представляет как риски, так и возможности. Отрицательное фьючерсное финансирование указывает на возможный шорт-сквиз, который может привести к резкому росту цены. Однако важно учитывать высокую волатильность криптовалютного рынка и тщательно управлять рисками.

Частые вопросы

Что такое отрицательное фьючерсное финансирование?
Отрицательное фьючерсное финансирование означает, что трейдеры платят за короткие позиции, что указывает на преобладание медвежьего настроения на рынке.
Почему ожидается шорт-сквиз?
Отрицательное финансирование и рост цены биткоина могут вынудить трейдеров закрывать короткие позиции, что приведёт к резкому росту цены.
Как реагировать на ситуацию?
Инвесторам стоит учитывать высокую волатильность и тщательно управлять рисками, избегая чрезмерного использования кредитного плеча.

