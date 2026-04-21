Фьючерсы на биткоин остаются в отрицательной зоне при цене $78 тыс., что усиливает ожидания шорт-сквиза на рынке.

Несмотря на постепенный рост цены биткоина, фьючерсное финансирование остаётся в отрицательной зоне. По данным аналитиков, такая ситуация может привести к шорт-сквизу — резкому росту цены из-за закрытия коротких позиций.

На момент публикации биткоин торгуется на уровне $78 тыс., демонстрируя умеренный восходящий тренд. Однако фьючерсное финансирование продолжает оставаться отрицательным, что указывает на преобладание коротких позиций на рынке.

Отрицательное финансирование фьючерсов — редкое явление, которое обычно предшествует резким движениям цены. В данном случае аналитики ожидают, что давление со стороны коротких позиций может спровоцировать шорт-сквиз, когда трейдеры будут вынуждены закрывать свои позиции по более высокой цене.

Исторически шорт-сквизы на криптовалютном рынке сопровождались значительными скачками цены. Например, в 2021 году подобный сценарий привёл к росту биткоина на 20% за несколько дней. Текущая ситуация напоминает те события, что усиливает ожидания повторения аналогичного сценария.

Что это значит

Для российских инвесторов и трейдеров текущая ситуация на рынке биткоина представляет как риски, так и возможности. Отрицательное фьючерсное финансирование указывает на возможный шорт-сквиз, который может привести к резкому росту цены. Однако важно учитывать высокую волатильность криптовалютного рынка и тщательно управлять рисками.