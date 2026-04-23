В 2023 году FTX продала свою долю в стартапе Cursor за $200 000. Из-за недавней сделки SpaceX по покупке Cursor, эта доля могла бы стоить $3 млрд.

Упущенная выгода: FTX продала долю в Cursor за бесценок

В 2023 году конкурсная масса обанкротившейся криптобиржи FTX реализовала свою долю в стартапе по разработке ИИ-кодирования Cursor всего за 200 000 долларов. Эта, казалось бы, рутинная продажа активов в рамках процедуры банкротства приобрела совершенно иной смысл после недавнего объявления о приобретении Cursor компанией SpaceX. Сделка SpaceX оценивает стартап в 60 миллиардов долларов, что означает, что доля, ранее принадлежавшая FTX, сегодня стоила бы ошеломляющие 3 миллиарда долларов. Этот случай стал одним из самых значительных упущенных восстановлений активов в истории криптовалютной индустрии.

Первоначально FTX инвестировала в Cursor в 2022 году, приобретя 10% акций компании. Однако в условиях банкротства и необходимости погашения долгов перед кредиторами, конкурсный управляющий FTX принял решение о продаже этой доли. На тот момент стартап Cursor, разрабатывающий передовые инструменты для программирования с использованием искусственного интеллекта, еще не достиг своей нынешней рыночной оценки. Решение о продаже было продиктовано необходимостью быстрого сбора средств для удовлетворения требований кредиторов и, вероятно, основывалось на доступной на тот момент информации о стоимости актива.

Сделка по приобретению Cursor компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, подчеркивает стремительный рост интереса и инвестиций в сектор искусственного интеллекта. Оценка в 60 миллиардов долларов для относительно молодого стартапа является свидетельством огромного потенциала, который инвесторы видят в технологиях ИИ, особенно в области автоматизации и оптимизации кодирования. Для FTX же это стало горьким напоминанием о том, как быстро может меняться рыночная конъюнктура и как сложно предсказать будущую стоимость инновационных активов, особенно в условиях кризисного управления.

Хотя продажа доли в Cursor была частью стратегии по максимизации возврата средств кредиторам FTX, этот инцидент поднимает вопросы о процессах оценки активов в условиях банкротства, особенно когда речь идет о высокотехнологичных стартапах. В таких случаях традиционные методы оценки могут не полностью отражать будущий потенциал компании, что приводит к упущенным возможностям. В конечном итоге, кредиторы FTX могли бы получить значительно больше средств, если бы эта доля была сохранена до текущего момента.

«Это одна из крупнейших упущенных возможностей для восстановления активов в истории криптоиндустрии», — отметил источник, близкий к ситуации.

Что это значит для криптоинвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и СНГ этот случай является ярким примером волатильности и непредсказуемости рынка высокотехнологичных стартапов и криптовалют. Он демонстрирует, что даже в условиях банкротства активы могут иметь скрытый потенциал, который раскрывается лишь со временем. Это подчеркивает важность глубокого анализа и долгосрочного видения при инвестировании, а также риски, связанные с быстрой распродажей активов под давлением обстоятельств.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-оборудованием, эта ситуация не имеет прямого влияния на операционную деятельность. Однако она служит напоминанием о необходимости диверсификации и внимательного отслеживания рыночных тенденций, включая развитие смежных технологий, таких как ИИ, которые могут косвенно влиять на энергопотребление, стоимость оборудования или общую экономическую ситуацию. Упущенная выгода FTX также показывает, что даже крупные игроки могут ошибаться в оценке активов, что должно побуждать к более осторожному и обдуманному подходу к любым инвестициям.