Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% на своём апрельском заседании. Это стало последним решением под руководством Джерома Пауэлла, который покидает пост председателя после восьми лет работы.

Заявление и его автор

«Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон для федеральных фондов на уровне 5,25-5,5%», — говорится в официальном заявлении ФРС. Джером Пауэлл возглавлял центральный банк США с 2018 года, пережив период беспрецедентной инфляции и последовавшего ужесточения монетарной политики.

Технические или юридические детали

Решение о сохранении ставки принято на фоне замедления инфляции в США до 3,5% в годовом выражении. При этом уровень безработицы остаётся на исторически низком уровне — 3,8%. ФРС также объявила о продолжении сокращения баланса на $95 млрд в месяц.

Сравнение с прошлыми кейсами

За последние два года ФРС повышала ставку 11 раз, доведя её с 0-0,25% до текущих значений. Это стало самым агрессивным циклом ужесточения с 1980-х годов. Однако с июля 2023 года регулятор перешёл к паузе, оставляя ставку неизменной на протяжении шести заседаний подряд.

Последствия для криптоиндустрии

Стабильная ставка ФРС снижает волатильность на крипторынках, что особенно важно для майнеров, планирующих долгосрочные инвестиции в оборудование. При текущем курсе рубля около 93 ₽ за $1 российские майнеры могут рассчитывать на стабильную выручку в рублях при сохранении низких затрат на электроэнергию в регионах с промышленными тарифами, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Начиная с июня заседания ФРС будет проводить новый председатель — Кевин Варш, утверждённый Сенатом 29 апреля. Аналитики ожидают, что он продолжит осторожную политику, балансируя между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста.