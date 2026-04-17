Резкий всплеск криптопохищений во Франции

С начала 2026 года Франция столкнулась с беспрецедентным ростом преступлений, связанных с похищениями людей ради получения криптовалютных активов. По данным французского издания RTL, за период с 1 января по середину апреля было зафиксировано 41 подобное происшествие. Это означает, что в среднем каждые 2,5 дня происходит новое похищение, что делает Францию мировым эпицентром физического насилия в отношении держателей цифровых активов.

Для сравнения, аналитическая служба МВД Франции по организованной преступности (Sirasco) сообщает, что за неполные два с половиной года — с июля 2023 по конец 2025 года — было зарегистрировано около 40 таких случаев. Таким образом, количество инцидентов, которое ранее накапливалось годами, теперь достигнуто всего за три с небольшим месяца, что свидетельствует о тревожной динамике.

Среди недавних громких случаев — похищение матери и 11-летнего ребенка криптопредпринимателя в Бургундии. Преступники требовали выкуп в размере 400 000 евро. Полиция успешно освободила заложников и задержала четверых подозреваемых. В другом инциденте, произошедшем в феврале в Изере, жертвами стали судья и ее пожилая мать, целью которых был партнер женщины — руководитель криптокомпании. Заложники провели в плену 30 часов, после чего были арестованы шестеро подозреваемых.

Контекст и причины уязвимости

Поворотным моментом, привлекшим международное внимание к проблеме, стало похищение сооснователя аппаратного кошелька Ledger Давида Баллана в январе 2025 года. Злоумышленники применили к нему физическое насилие, отрезав палец, и потребовали выкуп в 10 миллионов евро в криптовалюте от другого сооснователя компании. Часть выкупа была переведена, но впоследствии заморожена Tether. Баллан был освобожден спецназом GIGN, а его жена найдена связанной в багажнике автомобиля. Этот инцидент ярко продемонстрировал опасность так называемых «wrench-атак», когда жертву физически принуждают передать приватные ключи или перевести цифровые активы.

Согласно отчету CertiK, в 2025 году по всему миру было зафиксировано 72 подобные атаки, что на 75% больше, чем в 2024 году, с подтвержденными потерями в размере 40,9 миллиона долларов. Франция возглавила этот рейтинг с 19 подтвержденными случаями за 2025 год, а на Европу в целом пришлось более 40% всех инцидентов. Для сравнения, доля Северной Америки за тот же период значительно снизилась с 36,6% до 12,5%.

Sirasco описывает типичную жертву как мужчину в возрасте от 20 до 35 лет, активно вовлеченного в криптоиндустрию: инвестора, предпринимателя или инфлюенсера. Преступники часто выявляют потенциальные цели через социальные сети, где многие жертвы публично демонстрируют свой роскошный образ жизни. Однако атакам подвергаются не только сами держатели криптовалют, но и их родственники — пожилые родители, супруги, дети, через которых легче оказать давление на владельца цифровых активов.

Несколько факторов способствуют уязвимости Франции. С 1 января 2026 года в ЕС вступила в силу директива DAC8, обязывающая криптоплатформы передавать налоговым органам обширные данные о клиентах, включая полное имя, адрес, налоговый номер, стоимость портфеля и объемы операций. Эксперты опасаются, что утечка этих данных может стать готовой базой для преступников. Кроме того, Франция регулярно принимает крупные криптоконференции, такие как Paris Blockchain Week, что делает состоятельных участников рынка более заметными для злоумышленников. Отсутствие окончательных приговоров по делам о криптопохищениях также создает ощущение безнаказанности.

Реакция властей и рекомендации для майнеров

На Paris Blockchain Week 2026 министр-делегат МВД Жан-Дидье Берже объявил о запуске специальной платформы превентивных мер для криптоинвесторов, которая уже привлекла тысячи регистраций. Совместно с министром внутренних дел Лораном Нуньесом он разрабатывает более масштабный план, который будет представлен в ближайшие недели. Сам факт обсуждения криптобезопасности на министерском уровне свидетельствует о переходе проблемы из частной плоскости в государственную политику.

«Власти Франции впервые вывели вопрос физической безопасности криптоинвесторов на политический уровень», — подчеркнул Жан-Дидье Берже.

Представители индустрии активно обсуждают практические меры защиты. Среди рекомендаций — использование «кошельков-обманок» с минимальной суммой, хранение сид-фраз в различных географических местах, отказ от публичной демонстрации богатства в социальных сетях и обучение близких правилам безопасности.

Что это значит для майнеров из РФ/СНГ: Хотя описанные события происходят во Франции, общая тенденция роста физических атак на держателей криптовалют актуальна и для других регионов. Майнерам, особенно тем, кто работает с крупными объемами или имеет значительные активы, следует быть предельно осторожными. Не демонстрируйте публично свои доходы и активы. Используйте холодные кошельки, распределяйте средства между разными хранилищами, а также рассмотрите возможность использования мультисиг-кошельков. Обучите своих близких базовым правилам безопасности и никогда не храните все свои активы в одном месте или на одном устройстве. Помните, что ваша цифровая безопасность тесно связана с физической, и публичность в криптосообществе может привлекать нежелательное внимание.