Франция поддерживает выпуск евро-стейблкоинов

Министр финансов Франции выступил за развитие евро-стейблкоинов, что свидетельствует о смене позиции правительства и центробанка страны.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о необходимости активного развития евро-стейблкоинов, что свидетельствует о кардинальном изменении позиции правительства и Банка Франции в отношении частных криптовалют, привязанных к фиату.

Ранее французские власти критически относились к стейблкоинам, выпущенным частными компаниями, опасаясь их влияния на финансовую стабильность и суверенитет евро. Однако теперь Ле Мэр подчеркнул, что такие цифровые активы могут стать важным инструментом для укрепления международной роли европейской валюты.

«Евро-стейблкоины — это возможность для Европы усилить свои позиции на глобальной финансовой арене», — заявил министр. Он также отметил, что Франция готова поддержать разработку соответствующих нормативных рамок для регулирования этой сферы.

Изменение позиции французского правительства происходит на фоне активного развития стейблкоинов в других странах, включая США и Китай. В частности, американский USDT и китайский цифровой юань уже активно используются в международных расчетах, что вызывает обеспокоенность европейских регуляторов.

Что это значит: Смена риторики французских властей в отношении стейблкоинов может стать важным шагом к легализации и регулированию этой категории криптоактивов в Евросоюзе. Для российских инвесторов и майнеров это открывает новые возможности для работы с евро-стейблкоинами, однако важно учитывать, что окончательные правила их использования еще не утверждены.