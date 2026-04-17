Магазин
LIVE
BTC $77,922 ▲ 5.24% ETH $2,448 ▲ 5.80% BNB $643.94 ▲ 3.99% SOL $90.08 ▲ 5.38% XRP $1.5000 ▲ 6.29% TON $1.4200 ▲ 0.89%
Регулирование 1 мин

Франция поддерживает выпуск евро-стейблкоинов

Министр финансов Франции выступил за развитие евро-стейблкоинов, что свидетельствует о смене позиции правительства и центробанка страны.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о необходимости активного развития евро-стейблкоинов, что свидетельствует о кардинальном изменении позиции правительства и Банка Франции в отношении частных криптовалют, привязанных к фиату.

Ранее французские власти критически относились к стейблкоинам, выпущенным частными компаниями, опасаясь их влияния на финансовую стабильность и суверенитет евро. Однако теперь Ле Мэр подчеркнул, что такие цифровые активы могут стать важным инструментом для укрепления международной роли европейской валюты.

«Евро-стейблкоины — это возможность для Европы усилить свои позиции на глобальной финансовой арене», — заявил министр. Он также отметил, что Франция готова поддержать разработку соответствующих нормативных рамок для регулирования этой сферы.

Изменение позиции французского правительства происходит на фоне активного развития стейблкоинов в других странах, включая США и Китай. В частности, американский USDT и китайский цифровой юань уже активно используются в международных расчетах, что вызывает обеспокоенность европейских регуляторов.

Что это значит: Смена риторики французских властей в отношении стейблкоинов может стать важным шагом к легализации и регулированию этой категории криптоактивов в Евросоюзе. Для российских инвесторов и майнеров это открывает новые возможности для работы с евро-стейблкоинами, однако важно учитывать, что окончательные правила их использования еще не утверждены.

Частые вопросы

Что изменилось в позиции Франции по стейблкоинам?
Франция перешла от критики частных стейблкоинов к поддержке их развития, особенно евро-стейблкоинов, как инструмента укрепления международной роли евро.
Почему Франция поддерживает евро-стейблкоины?
Франция видит в евро-стейблкоинах возможность усилить позиции евро на мировой арене и конкурировать с другими валютами, такими как доллар США и китайский юань.
Как это повлияет на крипторынок?
Поддержка Франции может ускорить разработку нормативных рамок для стейблкоинов в ЕС, что повысит их легитимность и привлекательность для инвесторов.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости