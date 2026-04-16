На прошедшей в Париже неделе блокчейна министр Франции Жан-Дидье Берже объявил о планах правительства по усилению защиты владельцев криптовалют. Это решение связано с участившимися случаями так называемых «атак гаечным ключом» и похищений, целью которых становятся криптоинвесторы.

Термин «атака гаечным ключом» используется для описания физического насилия или угроз, применяемых с целью получения доступа к криптокошелькам жертвы. В последнее время такие инциденты стали происходить всё чаще, что вызывает серьёзную обеспокоенность как у властей, так и у участников крипторынка.

Берже отметил, что правительство Франции активно работает над разработкой новых мер, которые помогут снизить риски для владельцев цифровых активов. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, ожидается, что они будут включать как законодательные инициативы, так и усиление правоохранительной деятельности.

Ситуация с криминальными атаками на криптоинвесторов стала особенно актуальной в последние месяцы. По данным правоохранительных органов, количество таких преступлений увеличилось на 30% за последний год. Это связано как с ростом популярности криптовалют, так и с их анонимностью, которая привлекает преступников.

Что это значит для России и СНГ? Рост числа подобных инцидентов во Франции может стать сигналом для других стран, включая Россию и страны СНГ, где криптовалюты также активно используются. Властям, возможно, придётся пересмотреть подходы к защите инвесторов и усилить меры безопасности, чтобы предотвратить аналогичные преступления.