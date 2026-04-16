Фонд Ethereum сообщил о результатах шестимесячной программы, направленной на выявление северокорейских IT-специалистов, работающих в криптопроектах. В рамках инициативы было обнаружено около 100 сотрудников из КНДР, которые участвовали в разработке 53 различных криптопроектов.

Программа была запущена в ответ на растущую обеспокоенность по поводу использования Северной Кореей криптовалют для обхода международных санкций. Специалисты из КНДР часто работают удаленно, скрывая своё происхождение и используя поддельные документы.

Фонд Ethereum сотрудничал с рядом организаций и экспертов по кибербезопасности для реализации этой инициативы. Были разработаны специальные инструменты и методы анализа, позволяющие идентифицировать северокорейских разработчиков по их стилю кодирования и другим характеристикам.

«Это важный шаг в борьбе с использованием криптовалют для финансирования незаконной деятельности», — отметил представитель Фонда Ethereum.

Что это значит

Для российских и СНГ-криптокомпаний это служит напоминанием о необходимости тщательной проверки сотрудников и партнеров. Северокорейские IT-специалисты могут представлять угрозу из-за их возможной связи с санкционными режимами. Усиление контроля за наймом и сотрудничеством поможет избежать юридических и репутационных рисков.