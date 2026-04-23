Проект Flying Tulip, основанный Андре Кронье, внедрил систему автоматического отключения вывода средств для защиты от эксплойтов в децентрализованных финансах. Эта мера призвана минимизировать потери пользователей в случае атак.

Flying Tulip внедряет механизм защиты от взломов DeFi

Проект Flying Tulip, созданный известным разработчиком Андре Кронье, объявил о запуске новой системы безопасности, предназначенной для защиты активов пользователей от эксплойтов в сфере децентрализованных финансов (DeFi). Эта инновационная функция, получившая название «автоматический выключатель вывода средств» (withdrawal circuit breaker), призвана оперативно реагировать на потенциальные угрозы, минимизируя возможные потери.

Согласно заявлению Flying Tulip, механизм разработан таким образом, чтобы «открываться при сбое» (fail open), что означает его активацию в случае обнаружения аномальной активности или подозрительных транзакций. Это позволяет временно приостановить вывод средств, предоставляя команде проекта время для анализа ситуации и принятия необходимых мер. Пользователи смогут отслеживать статус системы в режиме реального времени через специальную страницу состояния, обеспечивая прозрачность и информированность.

Внедрение подобного механизма является прямым ответом на участившиеся случаи взломов и эксплойтов в экосистеме DeFi, которые привели к многомиллионным убыткам для инвесторов. Автоматизированные системы защиты становятся всё более актуальными, поскольку ручное реагирование зачастую оказывается слишком медленным в условиях высокоскоростных атак. Подход Flying Tulip направлен на создание дополнительного уровня безопасности, который может предотвратить или значительно сократить ущерб от злонамеренных действий.

Андре Кронье, известный своими проектами в области DeFi, такими как Yearn.finance и Fantom, неоднократно подчёркивал важность безопасности и устойчивости протоколов. Его новый проект Flying Tulip, вероятно, будет использовать накопленный опыт для создания более надёжных и защищённых решений в децентрализованном пространстве. Внедрение «автоматического выключателя» свидетельствует о стремлении Кронье к повышению стандартов безопасности в отрасли.

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ?

Для инвесторов и пользователей из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-секторе, эта новость означает потенциальное повышение уровня защиты их активов в проектах, использующих подобные механизмы. Учитывая риски, связанные с волатильностью и уязвимостью некоторых DeFi-протоколов, дополнительные меры безопасности, такие как «автоматический выключатель вывода средств», могут снизить вероятность крупных потерь при хакерских атаках. Это способствует формированию более безопасной среды для инвестиций в децентрализованные финансы, что особенно актуально в условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым инструментам.