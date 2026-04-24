Проект Fluent объявил о запуске основной сети второго уровня (L2) на базе блокчейна Ethereum. Одновременно с этим событием состоялся релиз нативного токена BLEND и собственного стейблкоина. На старте работы платформы обеспечена значительная ликвидность в размере 50 миллионов долларов США.

Что такое Fluent и его L2-решение

Fluent позиционирует себя как инновационное решение, направленное на повышение масштабируемости и эффективности транзакций в экосистеме Ethereum. Запуск L2-сети призван снизить комиссии и ускорить обработку операций, что является ключевой задачей для децентрализованных приложений и пользователей, сталкивающихся с ограничениями основной сети Ethereum.

Решения второго уровня, такие как Fluent, обрабатывают транзакции вне основной сети Ethereum, а затем периодически отправляют сводные данные обратно в блокчейн. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность и снизить стоимость операций, сохраняя при этом высокий уровень безопасности, обеспечиваемый базовым уровнем Ethereum.

Токен BLEND и стейблкоин

Вместе с основной сетью Fluent представил свой нативный токен BLEND. Обычно такие токены играют центральную роль в экономике проекта, предоставляя держателям права на управление (governance), возможность стейкинга или использования в качестве средства оплаты комиссий внутри сети. Детали функционала BLEND будут уточняться по мере развития экосистемы Fluent.

Одним из важных элементов запуска стал собственный стейблкоин Fluent. Стейблкоины, привязанные к фиатным валютам (как правило, к доллару США), обеспечивают стабильность стоимости и являются критически важным инструментом для торговли, кредитования и других финансовых операций в децентрализованных финансах (DeFi). Наличие собственного стейблкоина на платформе Fluent может способствовать притоку ликвидности и расширению спектра доступных финансовых продуктов.

Ликвидность в $50 миллионов на старте

Привлечение 50 миллионов долларов США в качестве первоначальной ликвидности является значительным показателем для нового проекта. Этот объем средств необходим для обеспечения стабильной работы протокола, поддержания ликвидности торговых пар с токеном BLEND и стейблкоином, а также для привлечения пользователей и разработчиков. Высокий уровень ликвидности на старте часто свидетельствует о доверии инвесторов и потенциале проекта.

Контекст развития L2-решений для Ethereum

Запуск Fluent происходит на фоне бурного развития решений второго уровня для Ethereum. Такие проекты, как Arbitrum, Optimism, zkSync и Starknet, уже активно функционируют, привлекая миллиарды долларов TVL (Total Value Locked) и миллионы пользователей. Конкуренция в этом сегменте растет, и каждый новый игрок стремится предложить уникальные преимущества или оптимизации. Успех Fluent будет зависеть от его способности привлечь пользователей и разработчиков, предложить конкурентные комиссии и обеспечить надежную работу.

«Запуск Fluent L2-мейннета и токена BLEND с $50 млн ликвидности знаменует важный шаг в развитии масштабируемости Ethereum», — отметил представитель команды Fluent.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров Ethereum, которые после перехода на Proof-of-Stake переключились на другие монеты, запуск новых L2-решений, таких как Fluent, напрямую не влияет на их текущую деятельность. Однако косвенно это может способствовать общему росту экосистемы Ethereum, что в долгосрочной перспективе может позитивно сказаться на стоимости ETH и связанных с ним активов. Для инвесторов из РФ/СНГ появление новых L2-проектов открывает дополнительные возможности для диверсификации портфеля и участия в развивающихся экосистемах. Важно тщательно изучать риски, связанные с новыми токенами и платформами, а также учитывать потенциальные регуляторные особенности при работе с криптовалютами в регионе.