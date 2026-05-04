Регулирование 1 мин

FINRA одобрила Securitize для токенизированных IPO и кастодиальных услуг

Securitize стала первой компанией, получившей одобрение FINRA на кастодиальные услуги для токенизированных ценных бумаг и организацию IPO на блокчейне.

Какие перспективы открывает для рынка капитала первое одобрение FINRA токенизированных IPO? Securitize стала первой компанией, получившей разрешение от Регулятора финансовой индустрии (FINRA) на кастодиальные услуги для токенизированных ценных бумаг и организацию первичных и вторичных размещений на блокчейне.

Триггер события

Одобрение FINRA позволяет Securitize выступать в качестве андеррайтера для токенизированных IPO и предоставлять услуги хранения токенизированных ценных бумаг. Это первый случай, когда регулятор США даёт зелёный свет подобной деятельности, что может стать катализатором для развития рынка цифровых активов.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году SEC одобрила токенизированные акции только для частных компаний, что ограничивало их доступ к публичным рынкам. В 2023 году несколько компаний получили разрешение на выпуск токенизированных долговых обязательств, но полноценные IPO на блокчейне оставались под запретом. Теперь Securitize открывает новую главу в истории токенизации активов.

Цифры, которые меняют картину

Объём рынка токенизированных активов в 2024 году оценивается в $16 млрд, что в два раза больше, чем в 2023 году. По прогнозам, к 2026 году этот показатель может достичь $50 млрд. В редакции MinerWorld отмечают, что одобрение FINRA может ускорить рост рынка на 20-30% уже в ближайшие полгода.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов это открывает новые возможности для диверсификации портфеля через токенизированные активы. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, инвестиции в токенизированные IPO могут стать доступнее, чем традиционные публичные размещения. Кроме того, российские компании, зарегистрированные в реестре майнеров ФНС, могут рассмотреть возможность выпуска токенизированных акций для привлечения международного капитала.

Частые вопросы

Какие возможности открывает одобрение FINRA для российских инвесторов?
Российские инвесторы могут диверсифицировать портфель через токенизированные активы, которые становятся доступнее традиционных IPO.
Как это повлияет на российские компании?
Российские компании могут рассмотреть выпуск токенизированных акций для привлечения международного капитала.
Каков прогноз роста рынка токенизированных активов?
Объём рынка токенизированных активов может достичь $50 млрд к 2026 году.

